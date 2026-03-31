MSB: İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

NATO'dan açıklama

NATO Sözcüsü Allison Hart, Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

NATO Sözcüsü, "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." mesajını paylaştı.

Azerbaycan'dan kınama

Azerbaycan Savunma Bakanlığından, yapılan açıklamada, "İran topraklarından Türkiye topraklarına balistik füze fırlatılmasını şiddetle kınıyoruz. Kardeş Türkiye'ye dayanışmamızı ifade ediyor ve güvenliği ile toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz." ifadeleri yer aldı.