"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2026 SALI - YIL: 57

İspanyol Pablo da İslam'a koştu ''Adil'' oldu

31 Mart 2026, Salı
İspanya vatandaşı Pablo Buza Mira, Müslüman olmak için Kağıthane İlçe Müftülüğüne başvurdu. Müftülükte düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Pablo Buza Mira, “Adil” ismini aldı.

Merasimde İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, ihtida belgesi takdim ederek, Adil’i tebrik etti.   Müslüman olmasının hayırlara vesile olması için dua eden Kayar, Adil’e yabancı dilde Kur’ân-ı Kerîm meali ve dinî kitaplar hediye etti.

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Dikkat çeken bir hidayet yolculuğu daha: 'Kur’an bana bir şey yapamaz çünkü ben Müslüman değilim'
Meksikalı Müslüman Roberto İslam'la tanışma yolculuğunu anlattı: 'İslam, kalbe huzur getiriyor'
83 yaşındaki David Noble eşine verdiği sözü tuttu: Hicret yolculuğuna katıldı... - 'Oğlum bana İslam’ı hediye etti'
Ahlâk-ı İslâmiye ile keşfedilen Hakikat - Neden Müslüman Oldum?-1
Asıl imtihan Müslüman kalabilmek - Neden Müslüman Oldum?-2
'İslam, inkar edilemeyecek bir hakikat'
Hollandalı Denth, İslam’la tanışma yolculuğunu anlattı: '10 yıl İslam'ı araştırdım'
İngiliz rapçi de Müslüman oldu
Koreli Kim, Müslüman oldu
Hans, Müslüman olarak Hakan ismini aldı
Avustralyalı aktivist Martin de İslam'la şereflendi: 'Kur'an'ın güzelliğini anladığınızda herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz'
Risale-i Nur, küresel akademinin gündeminde
Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

 

    Yargımızın röntgeni çekildi

    İran: Suudi Arabistan'ı kardeş bir ülke olarak görüyoruz

    İngiltere: ABD/İsrail-İran Savaşı'na sürüklenmeyeceğiz

    Filistin Devlet Başkanlığı: İsrail Meclisinin "idam yasasını" reddediyoruz!

    Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı!

    İspanyol Pablo da İslam'a koştu ''Adil'' oldu

    Mama fiyatları, 3 çocuk tavsiyesi ile çelişiyor

    Barınma krizi derinleşiyor - 7.3 milyon aile kiracı - Gelirin %66’sı kiraya gidiyor

    Sisi’den Trump’a: Bize yardım et ve savaşı durdur

    MSB: İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

    İsrailli gençler gelecekten endişeli

    Gofret devi iflas etti

    Kazada şehit olduğu duyurulan polis memuru kalp masajı vesilesiyle hayatta

    Adana'da bir binada patlama oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Milli Takım 649. maçında Dünya Kupası bileti için Kosova karşısında

    ABD, Katar'daki vatandaşlarını uyardı: "Hazırlıklı olun"

    Washington Post: Pentagon, İran'da haftalar sürecek kara harekatına hazırlanıyor

    Başakşehir'deki trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 16 polis yaralandı

    Adaleti yapboz tahtasına çevirdiniz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İngiltere: ABD/İsrail-İran Savaşı'na sürüklenmeyeceğiz
    Genel

    MSB: İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
    Genel

    İran: Suudi Arabistan'ı kardeş bir ülke olarak görüyoruz
    Genel

    Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı!
    Genel

    Sisi’den Trump’a: Bize yardım et ve savaşı durdur
    Genel

    Filistin Devlet Başkanlığı: İsrail Meclisinin "idam yasasını" reddediyoruz!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yargımızın röntgeni çekildi
    Genel

    Barınma krizi derinleşiyor - 7.3 milyon aile kiracı - Gelirin %66’sı kiraya gidiyor
    Genel

    Mama fiyatları, 3 çocuk tavsiyesi ile çelişiyor

