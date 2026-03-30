Türkiye’nin en temel problemlerinden biri de adalet.

2025 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, 143 ülke arasında 118. sırada yer alarak son yıllardaki gerileme eğilimini sürdürüyor. Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve temel haklar gibi alanlarda dünya genelinde Türkiye, en alt sıralardaki yerini koruyor. Adalete güven dip yapmış durumda.

Bir başka büyük meselemiz de ekonomi, geçim sıkıntısı, işsizlik… İktidarın başarısız ekonomi politikaları yüzünden vatandaş borç içinde inlerken; bir yandan da emekliler, asgarî ücretliler başta olmak üzere nüfusun yüzde 75-80’i açlık sınırının altında yaşıyor. 5 milyon hane yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. En acısı da ülkeyi yönetenlerin yapılan sosyal yardımlarla övünmesi...

Aslında adalet ve hukuk ile ekonomi birbiriyle doğrudan alakalı. Hukuk güvenliği olmadan ekonomik güvenliğin sağlanması mümkün değil.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında 9 Mart’ta başlayan yargılamalar devam ederken adalet yine birinci gündem oluyor.

ABD ve İsrail çetesinin İran’a yaptığı saldırılarla gölgelenmiş olsa da bu iki mesele ülkenin en önemli gündemleri.

***

TAPU İDDİALARI

11 Şubat’ta Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, göreve geldiğinden bu yana en çok tartışılan bakanlardan birisi oldu. CHP Genel Başkanı Özgün Özel’in ortaya attığı tapu meselesi sebebiyle karşılıklı davalar açılmış durumda.

Bu davaların nasıl neticeleneceğini bekleyip göreceğiz. Ancak dikkat çeken bir durum, “Bu kadar tapu var mı yok mu?” sorusundan ziyade, bu bilgilerin CHP’ye nasıl ulaştığının tartışılmasıdır. Bu da garip bir durum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gürlek’e bu konuda konuşmaması yönünde telkinde bulunduğu kulislerde konuşulurken, doğru olan bu iddiaların açıkça izah edilmesidir. Ama kendileri bilirler.

***

“ARADIĞINIZ ADALETE ŞU ANDA ULAŞILAMIYOR”

Bir buçuk ay önce göreve gelen Gürlek’in “Alo Adalet hattı” kurulması ile ilgili bir vaadi vardı. Ne aşamada olduğunu bilmiyoruz. Bu konu gündeme gelince Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın Meclis’te yaptığı şu konuşması akıllara geliyor:

“Büyük ihtimalle Alo Adalet hattını arayıp bu konuları ilettiğimizde alacağımız cevap şudur: ‘Aradığınız adalete şu anda ulaşılamıyor. Lütfen, siyasî baskılar kalktıktan sonra tekrar arayınız.’ Bugün Türkiye’nin ihtiyacı adalete ulaşmak için telefon hattı kurmak değildir, Türkiye’nin ihtiyacı Anayasa’nın 138’inci maddesinin gerçekten uygulanmasıdır; Türkiye’nin ihtiyacı, yargının tarafsız, bağımsız ve objektif olması, kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam ve kâmil manada tecelli etmesidir; Türkiye’nin ihtiyacı güvendir ve Türkiye’nin ihtiyacı adalete saygı duymaktır. Bugün adaletin bazı davalarda korktuğunu, korkutulduğunu veyahut da durumdan vazife çıkarttığını veyahut da ideolojisini yargı kararlarına maalesef tasallut ettiğini hepimiz biliyoruz. Adalet bir çağrı merkezi hizmeti değildir, adalet bir PR çalışması değildir, adalet bir siyasî kariyer basamak hiç değildir. Bakın, şairin söylediği gibi, ‘Devlete baş bulmak gecikebilir, aş bulmak gecikebilir, temele taş bulmak gecikebilir, adalet gecikmez, tez verilmelidir’ ve adalet Alo Adalet hattı değildir.”

***

TÜRKİYE’NİN İHTİYACI

Sayın Özdağ, bu ifadeleri ülkenin hukuk ve adalette geldiği durumun bir özeti olmuştu.

Böyle bir hattın ne zaman kurulacağı belli değil.

Elbette kurulması gerekir; ancak gerçekten adalete hizmet etmelidir Aksi hâlde, “Şuna buna hakaret edildi, dava aç, içeri at” anlayışına dönüşmemelidir.

Türkiye’nin şu andaki ihtiyacı, kuvvetler ayrılığı ilkesinin (yasama, yürütme, yargı) tam olarak sağlanması, yargı bağımsızlığının tesis edilmesidir.

Bunun için de 2018’de yürürlüğe giren Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden ülkenin kurtulması gerekiyor.

Aksi hâlde ne ekonomide düzelme olur, ne de toplumda huzur sağlanır.

