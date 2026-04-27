Acı üzerinden siyaset!

Öyle durumlar vardır ki siyasete malzeme yapılmaması gerekir. Maalesef öyle olmuyor.

Başta siyasetçiler olmak üzere STK’lar ve medya, 86 milyonu ilgilendiren her konuyu siyaset malzemesi yapıyor. Hemen kutuplaşma ve ayrımcı bir tavır içine girilip taraf olunuyor.

“Yanlış yapıyoruz, bu üslûbu terk edelim” demek kimsenin aklına gelmiyor. Hep karşı taraf suçlanıyor. Oysa her geçen gün artarak devam eden siyaset dilindeki kirlenme, toplumun kutuplaşmasına yol açıyor.

Ülkenin asgarî müşterekte birliğe, siyasetçilerin ise sükûnete ihtiyacı var. Siyaset artık çatışma aracı olmaktan çıkarılmalı; kamplaşma, kutuplaştırma ve gerginliği yükseltme vasıtası olmamalı. Ne var ki, seçmeni konsolide etmek adına bu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve kirli dil devam edip gidiyor.

***

ACIDA DA AYRIŞMA

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrasında da maalesef bunu yaşadık. Hiç ama hiç siyaset malzemesi yapılmaması gereken, 11-12 yaşında çocuğunu aynı yaşlardaki bir cani tarafından öldürülmesiyle derin bir üzüntü içinde olan ailelerin yaşadığı acı hesaba katılmadan bu dil kullanılmaya devam ediyor.

Oysa siyasetçilerin yapması gereken; eğitim, güvenlik, manevî eğitimin eksikliği, bozulan aile yapısı ile ekonomik, sosyal birçok meseleye çare olmalarıdır.

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç geçtiğimiz hafta bir konuyu gündeme getirdi.

Muhalefetin getirdiği bütün önergeleri reddeden AKP ve MHP’nin yine reddettiği “eğitim kurumlarında şiddet olaylarının sebeplerinin araştırılmasıyla” ile ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine konuşan Öztunç, Kahramanmaraş’da okulda öldürülen çocukların yaşlarını ve isimleri okuyarak başlarken bu konunun siyasallaştırılmamasını istedi.

Aynı saldırıda öldürülen 9 çocuktan birisi olan 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül’e uygulanan ayrımcılığı dikkat çekerek, “Babası KHK’liydi, Beş buçuk-altı yıl yatıyor, beraat ederek cezaevinden çıkıyor. Acı olan ne biliyor musunuz? Bu çocuğun cenazesine bir tane bile bakan gelmedi. KHK’li olabilir babası. 11 yaşında çocuk öldü, bunun cenazesine niye, neden gelinmez?” diye sorup Gül’ün hayallerini yazdığı notu Meclis kürsüsünden okudu.

Aynı konuda konuşan Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya da, “Konuşmamızın objesi, Yusuf Tarık Gül’ün babası değil, kendisi. 11 yaşındaki çocuk bu ülkedeki devlet yetkisini kullanan herkesin çocuğudur ve diğer 8 çocuktan herhangi bir farkı yoktur” derken iktidarı, “Devlet olarak sizin okulunuzda, size emanetken hayatını koruyamamanın mahcubiyetini yaşayıp o cenazede olmanız gerekirken bu mahcubiyeti yaşamıyorsunuz, tam tersine, o cenaze töreninde bulunmamayı hırsınızın, öfkenizin bir sonucu olarak da 11 yaşındaki çocuğun cenazesine bile taşıyabiliyorsunuz. 11 yaşındaki çocuk hunharca öldürülüyor ve siz utanmadan sekizinin cenazesine gidip dokuzuncusunun cenazesine gitmemeyi bir devlet aklı, bir devlet mahareti sanıyorsunuz. Bu nasıl bir vicdansızlıktır” diye konuştu.

Eleştirilere cevap veren AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, “…öldürülen 8 çocuk” diye konuşunca Kaya ile Akbaşoğlu arasında konunun siyaset malzemesi yapılması konusunda sert bir tartışma yaşandı. Akbaşoğlu, öldürülen çocuk sayısını 9 olarak düzeltip, “Olayların çarpıtılmaması ve istismar siyasetine...” diye Kaya’yı eleştirtirdi.

Bu tartışma, milleti derinden yaralayan bir konuda bile siyasetçilerin birleşemediğinin bir göstergesi oldu. Acı olan da, ülkede artık insanların, acıda bile birleşememesi…

***

SAĞDUYU

Siyasetçilerin birbirini suçlamak yerine, önce sağduyu, peşinden temiz üslûp ve kutuplaştırmayan bir siyaset anlayışını benimsemeleri gerekiyor. Siyasetin ayrıştırıcı değil, birleştirici olması için herkese görev düşüyor. Bunun için de aklı-ı selimle hareket etmek gerekir.

Bazı konular vardır ki, siyasî rekabetin değil ortak vicdanın konusu olmalıdır.

Dil düzelmeden siyaset düzelmez. Siyaset düzelmeden de toplum huzur bulmaz.