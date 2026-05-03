"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

“Sata sata bitiremediniz!”

Mehmet KARA
03 Mayıs 2026, Pazar
2026 yılı itibarıyla gündeme gelen, kamuya ait yüksek kâr getiren iki Boğaz köprüsü ve yedi otoyolun 25 yıllığına özelleştirilme girişimlerine tepkiler, milletin yararına olmadığı; aksine peşkeş çekileceği yönünde yoğunlaşırken, içinde hastanelerin de bulunduğu 126 adet taşınmaz da özelleştirme kapsamına alındı.

7 Mart 2026 tarihinde yayımlanan “Cumhurbaşkanlığı Kararı”yla 55 adet, 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan “Cumhurbaşkanlığı Kararı”yla ise 71 adet taşınmaz olmak üzere toplam 126 taşınmaz özelleştirilecek.

Konu Meclis’in gündemine araştırma önergesi ile geldi. “Mülkiyeti Hazine’ye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan toplam 126 taşınmazın satışının sağlık hizmetleri üzerindeki olumsuz etkileri ile rant odaklı yaklaşımların önlenmesi amacıyla” Meclis araştırması istendi.

Önergeyi veren Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişim açısından ciddî meseleler varken, hem şu anda hizmet sunan yerleri, hem de gelecekte hizmet sunma ihtimali olan yerleri satmak ne anlama geldiğini sordu. Koşuyolu Hastanesi’nin eski kampüsü ile Eskişehir’de Hava Hastanesi gibi yerlerin satılmasının sağlık hizmetlerini aksatacağını ifade ederken, bu kararları mahkemeye taşıdıklarını da anlattı.

***

DYP’Lİ VEKİL BAĞIŞLAMIŞ

Adana Milletvekili Sadullah Kısacık’ın verdiği örnek, konunun özeti niteliğinde…

1990 yılında Adana’nın Karataş ilçesinde 100 yataklı bir hastane projesi yapılmak istenir, ama arsa bulunamaz. Bunun üzerine 19. Dönem Doğru Yol Partisi Milletvekili merhum Turgut Tekin, “Siz hastane mi yapacaksınız? Gelin, ben size arsamı vereyim; hastaneyi yapın” diyerek. 16 dönüm arazini bağışlar. 

Tapuya da “Bu hastane yapılırsa sadece hastane için bu geçerlidir ve hastaneye babam Abdullah Tekin’in ismi verilmelidir” diye de şerh düşülür.

Yıllar sonra hastane 100 yataklı olarak tamamlanır. Günümüzde Abdullah Tekin Devlet Hastanesi aktif olarak hizmet vermekte; acil ve poliklinik hizmetleri sunmaktadır. 

Bu hastane ilçedeki tek hastane…

Hastane özelleştirilirse ilçede başka hastane yok. Adana’nın denize kıyısı olan ilçesi olan Karataş’ın nüfusu yaklaşık 25 bindir; yaz aylarında bu sayı 100 bine ulaşıyor.

Kısacık, “O ilçede bulunan tek hastaneyi biz özelleştirip satacağız” diyerek, “Siz kimin malını kime satıyorsunuz?  Zaten buranın arsasını o dönemin DYP’li milletvekili bağışlamış. Şimdi o arazi üzerine yapılan hastaneyi satıyorsunuz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

***

SATIŞ VAR MI, YOK MU?

AKP’li Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, “Bu kararların en kritik yönü, söz konusu taşınmazların değerlendirilmesinden elde edilecek gelirlerin kullanım amacının açıkça belirlenmiş olmasıdır” diyerek özelleştirmeleri savundu.

Bu söz üzerine milletvekillerini tepkilerini tutanaklardan aktaralım:

Ömer Fethi Gürer (Niğde) - 100 fabrika sattınız, kaç yıl kapısı açık kaldı?

Kayıhan Pala (Bursa) - Burada kamu yararı yok.

Seyit Torun (Ordu) - Satmadığınız yer kalmadı.

Mehmet Tahtasız (Çorum) - Sata sata devlet malı kalmadı.

Ömer Fethi Gürer (Niğde) - 100 fabrika 60 milyara satıldı, bugün bir tanesi o paraya yapılamaz. 

AKP’li Arslan, “Satış yok” derken, önerge sahibi Pala itiraz etti. Cumhurbaşkanı’nın imzasını taşıyan karar metninde özleştirme işlemleri kapsamında satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve benzeri hukukî tasarrufların açıkça yer aldığını belirtti.

Pala, “Burada satış yoktur’ demek doğru değil. Kararın ikinci maddesi ‘satış’ diye başlıyor. Bu listedeki 71 taşınmaz daha önceki listedeki 55 taşınmaz. Cumhurbaşkanı kararıyla satılığa çıkartılmıştır ve bunların tamamına yakını sağlık alanındadır” ifadesini kullandı. 

Uzun süren ikili diyalogdan sonra önerge oylamaya sunuldu ve beklendiği gibi AKP ve MHP oylarında reddedildi.

AKP’li vekilin ifade ettiği gibi satış olmayacaksa, Cumhurbaşkanı’nın imzaladığı iki ayrı kararda yer alan “özelleştirme” ifadelerinin en anlama geldiği sorusu ise cevapsız kaldı.

Okunma Sayısı: 454
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çarşambaya kadar hava soğuk ve yağışlı

    Küresel gıda krizi kapıda

    Trump: Küba, kısa sürede yönetimini devralacağımız bir yer

    İsrail, Gazze ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etti

    'İsrail Futbol Federasyonu, soykırım yapan rejimin bir parçasıdır'

    İtalya-Toskana'daki orman yangını devam ediyor

    Trump: AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25'e çıkaracağız

    İngiltere'de terör tehdidi seviyesi "önemli"den "ciddi"ye yükseltildi

    İçişleri Bakanlığından ''1 Mayıs'' açıklaması: 575 şahıs hakkında işlemler yürütülmektedir

    Trump: İran'dan erken ayrılmayacağız

    Bolivya'da üst düzey bir yargıç silahlı saldırıyla öldürüldü

    BM'den İsrail'e: Filistinli esirlere yönelik idam cezasını derhal yürürlükten kaldır!

    ABD Savunma Bakanlığı: Almanya'daki 5 bin askerimizi geri çekeceğiz

    Şiddeti nerede aramalı?

    Ölçümüz adalet, liyakat ve ahlâk olmalı

    Taksim’e yürümek isteyenlere gözaltı

    İsrail Küresel Sumud Filosu'na saldırısında 31 aktivisti yaraladı

    Almanya'da camiye çirkin saldırı

    TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.