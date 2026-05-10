Enflasyon bahaneleri

Hafta başında açıklanan Nisan ayı enflasyonunun yüzde 32.37 çıkması hem iktidar kanadınca, hem de muhalefet tarafından eleştirilmeye devam ediyor.

Nasıl eleştirilmesin ki? Yüzde 16 diye tahmin edilip memur ve emekliye “beklenen enflasyon oranı”nda zam yapılmıştı.

Pek çok konuda olduğu gibi Avrupa’da enflasyon yüksekliği konusunda açık ara birinciyiz. Türkiye yüzde 32.4 ile birinci iken ikinci sıradaki Romanya’nın 9.3… Daha çarpıcısı ise şu: Türkiye’nin aylık enflasyonu, dünyanın pek çok ülkesinin yıllık enflasyonundan daha yüksek.

2026’nin ilk dört ayındaki enflasyon yüzde 14.6’yı buldu. Buna rağmen çıkıp “Ek zam yapılmayacak” denilmesi, ekonominin kötü yöneltildiğinin ve çöktüğünün işaretidir.

Bin gün önce büyük umutlarla göreve geldiğinde yüzde 38 olan ve 3 yılda enflasyonu ancak 6 puan düşürebilen Mehmet Şimşek’e eleştiriler yapılırken, Şimşek kendini savunmak için çeşitli bahaneler ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz aylardaki yüksek enflasyonu kuraklık ve meyvede yaşanan don olayına bağlayarak enflasyonun bu yüzden düşmediğini söyleyen Şimşek, şimdi enflasyonun yüksek çıkmasını, “Jeopolitik gelişmelerin etkisi”ne bağlıyor. Bir de yüksek enflasyon için bir bahane olarak “dramatik” diye bir kelime kullanıyor.

Sayın bakan, enflasyondaki yükselişin 4 aydır söylediği gibi geçici olduğunu ifade ediyor, ama artık buna kendi partisinde bile inanılmıyor. AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, “3 yıllık sıkılaştırma politikası olmaz, toplum bunalımda, ortalık yangın yeri” diyerek ikaz edenlerden sadece birisi.

Sonuç, enflasyon düşmüyor, alım gücü eriyor, gelir dağılımı bozuluyor. Bunlara rağmen vatandaşın karşısına hâlâ bahanelerle çıkılıyor.

HAYDİ PİDEYE…

İktidarın kötü ekonomi yüzünden asgarî ücretlisi, emeklisi, memuru, esnafı büyük geçim sıkıntı içinde olunca, iktidar vekilleri vatandaş içine çıkamıyor.

İktidara mensup bir ilin il başkanı vatandaş içine çıktığında muhalefeti eleştirirken, “Hangi yüzle sokağa çıkıyorlar?” diye sorunca, bir vatandaş, “Siz çıkabiliyorsanız herkes çıkar” diye seslenmiş. Aynı ilin belediye başkanı da yanlarındaymış. Belediye başkanı bakmış ki cevap verilemeyecek, hemen “haydi pideler soğumasın” diye il başkanını oradan uzaklaştırmış.

Bir il başkanı böyle bir olaya muhatap oluyorsa bakan veya milletvekili sokağa çıksa neler olur.

HANGİ KONUDA DÜNYA LİDERİ OLDUK?

Hafta boyunca Meclis’te vekiller, gündem dışı konuşmalarda vatandaşın geçim sıkıntısını gündeme getirdi.

Bunlardan birisi de Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko oldu. AKP iktidarı döneminde bu milletten toplanan vergi 3,5 trilyon doları bulduğunu, bu rakamın, önceki tüm hükûmetlerin toplamının tam 6,5 katı olduğun söylerken şu soruları yöneltmiş.

“Bu devasa kaynak nereye harcandı? Eğitimde mi dünya lideri olduk, sağlıkta mı kuyrukları bitirdik, üretimde mi çağ atladık?”

Peşinden de cevabını “Koskocaman bir hayır” diyerek verdikten sonra, ekonominin durumunu şöyle özetlemiş:

“Vatandaş geçim derdinde, gençler umutsuz, esnaf ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bu paralar şeffaflıkla yönetilmediği için, hesap verilmediği için yok sayıldı. Milletin alın teriyle toplanan vergiler, saraylarda şatafatlara, israfa, yandaş müteahhitlere ve yanlış politikalara heba edildi.”

Kanko’nun sorularını cevap verilir mi bilemiyoruz, ama ekonomiyi 1 dakikada böyle özetlemiş.

ULTRA ZENGİN!

Ülkenin yüzde 70’i geçim sıkıntısı içinde kıvranırken, ultra zengin (şahsî serveti 30 milyon doların üzerinde olanlar) sayısı son 5 yılda yüzde 93 artarak 2 bin 174 kişiden 4 bin 208’e çıkmış.

Bu zenginliğin bir kısmının yüksek faizden servet arttıranlardan olduğu söyleniyor, ama diğer artışlar nereden kaynaklanıyor bilen yok.

İktidarın ekonomi politikalarını en iyi anlatan cümlelerden birisi şu oldu:

“Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan ekonomi modeli…”

