"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Hesaplar tutmuyor, millet eziliyor

Mehmet KARA
04 Mayıs 2026, Pazartesi
Nisan ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Açıklanacak enflasyonun, milletin yaşadığı enflasyonla ile aynı olmadığı bir kez daha görülecek.

TÜİK Mart ayında yıllık yüzde 30,87 olarak açıklamıştı. Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise bu oran yüzde 54.62 olmuştu. Bu son yıllarda hep böyle oluyor; rakamlar neredeyse iki katına yakın çıkıyor. Halkın hissettiği enflasyon ise bunların da üstünde. Aradaki yaklaşık iki katlık fark, devletin kurumuna duyulan güveni tartışmalı hâle getiriyor. 

TÜİK’in; işsizliğin arttığı, ne eğitimde, ne de istihdamda olan eğitimli gençlerin 2,3 milyona ulaştığı, sosyal yardıma muhtaç hane halkının 4.5 milyonu aştığı bir ülkede fakirliğin azaldığını; üstelik fakirlik oranının son 19 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladığını da hatırlatalım.

Ocak ayında, “beklenen enflasyona göre” emekli ve çalışanların maaşlarında zam yapılmıştı. Yılın ilk üç ayında bu rakam tutmadı. Ocak ayında emekli aylığına 12,19, asgarî ücrete yüzde 27 zam yapıldı. Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15–19’dan yüzde 15–21’e çıkardı. 

Türk-İş Nisan ayını yoksulluk sınırını 112,7 bin lira, açlık sınırını ise 34.6 bin lira olarak açıkladı. Bu Türkiye’yi yüzde 29.8 yoksulluk oranı ile Avrupa’da zirveye yerleşti! Bu da derinleşen sosyal adaletsizliğin bir göstergesi demek…

***

4 AYDAKİ KAYIP

2026’nın ilk üç ayında asgarî ücrette 2 bin 819 lira, en düşük emekli aylığında ise 2 bin lira bir değer kaybı yaşandı. Bu tercih, gelir adaletsizliğini daha da büyüttü; emekliyi ve asgarî ücretliyi ciddî bir geçim sıkıntısının içine soktu. Temmuz ayına kadar bu kayıp daha da artacak. Asgarî ücrete “ara zam” düşünülmediği için yılsonuna kadar kayıp çok fazla olacak. 

“Asgarî ücreti yukarı taşımak dünyanın en kötü fikri” diyen Merkez Bankası Başkan Yardımcıları oldu. Tepki çeken bu ifadeyi kullanan Osman Cevdet Akçay’ın emekli edilmesi, ara zammın yapılabileceği anlamına gelir mi, bilemiyoruz; ancak görünürde bir seçim olmadığı için de zor görünüyor!

Ancak şurası bir gerçek ki, asgarî ücretlinin kaybının büyümemesi için Temmuz ayında asgarî ücrete ara zam yapılması zarurî hale geldi.

AKP iktidara geldiğinde enflasyon yüzde 31,4’tü. Büyük umutlarla yeniden getirilen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiği 4 Haziran 2023 tarihinde enflasyon yüzde 39.59’du.

Mehmet Şimşek, 2026 yılında enflasyonun tek haneye ineceğini söylemişti; ancak görünen o ki, bırakın tek haneye inmesi yüzde 20’in altına inmesi bile mümkün görünmüyor.

***

OLAN MİLLETE OLUYOR

Bu durumda olan emekli ve çalışanlara oluyor. İktidarın yanlış ekonomi politikaları ve değişen Maliye Bakanlarının birbirine zıt politikaları yüzünden millet geçim sıkıntısı içinde kıvranıyor. Asgarî ücretli aldığı maaşla ancak kirasını ödeyebiliyor; hatta bu ücret çoğu zaman kirasını dahi karşılamıyor.

Merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. “enflasyon”u nasıl tarif ettiğini hatırlayalım: 

“Enflasyon, milletleri içinden bozan bir olaydır. Enflasyon sadece pahalılık olayı da değildir. Ahlâkı bozar, borcu olan borcunu ödeyemez, alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan, fuhşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Toplumun içini bozan bir olaydır. Onun için batılılar, ‘enflasyona bir numaralı halk düşmanı’ derler. ‘Tek kollu canavar’ derler.”

24 yılda enflasyonu düşürmeyi başaramayan iktidara duyurulur…

