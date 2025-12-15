"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

15 ARALIK 2025 PAZARTESİ

Volkswagen, ilk kez Almanya'daki bir fabrikasını kapatacak

15 Aralık 2025, Pazartesi 18:34
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, yarın, 88 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki bir fabrikasını kapatacak.

Çinli üreticilerle rekabet, Avrupa pazarındaki düşen talep ve elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesi sorunlarıyla mücadele için önlemler alan Volkswagen, 2024'te Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma kapsamında, Saksonya eyaletinin başkenti Dresden'de Volkswagen'in araç üretimi bu yılın sonuna kadar durdurulacaktı. Bu kapsamda, Volkswagen, yarın, Dresden tesisindeki araç üretimini durduracak. Böylece şirket, 88 yıllık tarihinde ilk defa Almanya'daki bir üretim tesisini kapatmış olacak.

Dresden fabrikasının kapatılmasının, zayıf Çin satışları ve Avrupa talebinin yanı sıra ABD gümrük vergilerinin bu ülkeye satışlara olan baskısı nedeniyle Volkswagen'in nakit akışı sorunu yaşamasının ardından gelmesi dikkati çekiyor. Şirketin, gelecek 5 yılda yaklaşık 160 milyar avro tutarındaki yatırımları finanse etmesi gerekiyor.

Volkswagen'in Dresden fabrikası, 2002'de üretime başladığından beri 200 binden az araç üretti. Firma, Dresden fabrikasını, o dönemde şirketin yeteneklerini sergileyen bir "amiral gemisi" olarak konumlandırmıştı. İlk olarak Phaeton, ardından ID.3 burada üretildi. Ancak, her iki model de Volkswagen'in başarısına katkıda bulunamadı.

Bu fabrikanın kapatılması, Volkswagen'in Çin'den gelen şiddetli rekabet, ABD'deki gümrük vergileri, Almanya'da aşırı bürokrasi ve yüksek enerji maliyetleri, geniş çalışan hakları ve benzeri görülmemiş bir iç bürokrasinin ortasında hayatta kalabilmek attığı küçük bir adım olarak değerlendirildi.

AA

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

