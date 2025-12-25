"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Opel, yeni modelleriyle Brüksel Otomobil Fuarı'nda olacak

25 Aralık 2025, Perşembe
​Opel, Brüksel Otomobil Fuarı'nda yeni ürün gamını sergilemenin yanı sıra yeni Astra'nın dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alman üretici, 2026 yılına Brüksel'de 9-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek fuarla başlayacak. Fuarda markanın odak noktası, dünya prömiyerleri yapılacak yeni Astra ve Astra Sports Tourer modelleri olacak.

Rüsselsheim'da tasarlanıp geliştirilen yeni Astra ailesi, daha keskin ve teknik bir dış tasarımla sahneye çıkacak. Modernize edilen 'Opel Vizor'un merkezine yerleştirilen ve sürekli aydınlatılan şimşek logosu ile 'Opel Compass' ışık imzası, araçlarda öne çıkan tasarım detayları arasında yer alıyor.

'Intelli-Lux HD' akıllı far sistemi de Astra ve Astra Sports Tourer modellerinde kullanıcılara sunuluyor. Astra'nın yeni tasarım yaklaşımı, markanın yüksek performanslı konsept aracı Corsa GSE Vision Gran Turismo'nun çizgilerinden izler taşıyor.

Yeni Astra'nın iç mekanında tamamen geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, 'Intelli-Seat' koltuklar giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunuluyor. 58 kWh batarya ile 454 kilometreye kadar menzil sağlayan yeni Astra Elektrik, 'V2L' (Vehicle to Load) işlevi sayesinde e-bisiklet gibi cihazların harici güç kaynağı olmadan şarj edilmesine imkan tanıyor.

Opel standında Astra dışında farklı modeller de yer alacak. '2025 Altın Direksiyon' ödüllü Mokka GSE, 207 kW (281 HP) gücüyle markanın performans odaklı elektrikli modeli olarak sergilenecek.

Marka, ilk dört çeker elektrikli modeli Grandland Elektrik AWD'yi de tanıtacak. Bu model, 239 kW (325 HP) güç, 509 Nm tork ve yol koşullarına göre ayarlanabilen süspansiyon teknolojisiyle öne çıkıyor.

Fuarda yer alacak diğer Opel modelleri arasında 54 kWh bataryasıyla 408 kilometreye kadar menzil sağlayan Frontera Elektrik Uzun Menzil, Corsa Elektrik ve hafif ticari araç sınıfındaki Vivaro Sportive bulunuyor.

2026, başarı öyküsünün kutlanacağı bir yıl olacak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, 2026'nın, Opel'in kompakt sınıftaki 90 yıllık başarı öyküsünün kutlanacağı bir yıl olacağını belirtti.

Huettl, 'Yeni Astra ve Astra Sports Tourer, yenilikçi teknolojileri ve keskinleşen tasarımıyla markanın geleceğe yönelik vizyonunu güçlü şekilde temsil ediyor.' ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 136
