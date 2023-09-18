Egea’ya ‘Limited’ versiyon

FIAT Egea’nın Limited özel serisi satışa sunuldu.

Sedan ve Cross gövde tiplerinde tercih edilebilecek ve ürün gamının en üst donanım seviyesini temsil edecek Limited özel serisi, 879 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “FIAT Egea, lansmanından bu yana tüketicilerin yüksek beğenisini alıyor. Tasarım, konfor, sürüş ve bağlanabilirlik teknolojileri, dayanıklılık bakımından müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan ve çıtayı sürekli yükselten Egea modelimiz, bugün Sedan ve Cross gövde tiplerinde devreye alınan “Limited” özel serisi ile yine fark yaratacak. Egea ürün gamına eklenen yeni Limited versiyonları ile FIAT markası iddialı çizgisi ve liderliğini sürdürecek” dedi. Yalova - Recep Bozdağ

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