Şehirli konforu

Dizel otomatik kombinasyonu ile rahat bir sürüşe sahip Opel Crossland X’in geniş iç mekanında sessizlik ve konfor hakim. Bir şehirli B-SUV’u aileden herkes rahatlıkla kullanabilir.

Mokka X ile birlikte segmentinde kullanıcılarına göz kırpan Opel, dünya genelindeki SUV hareketliliğine Crossland X modeliyle de dahil olmuştu. Mokka X‘in ağabeyi olarak ürün gamındaki yerini alan Crossland X, Mokka X ile benzer tasarım hatlarına sahip. Kısacası boyutları ve konforu ile şehirde kendine yer açan Opel Crossland X 1.5 lt dizel otomatik 120 HP’lik versiyonuyla bu haftaki testimizin misafiri oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Opel Crossland X’in kompakt yapısı özellikle modern şehir için tasarlandığını gösteriyor. Crossland X’in yerden yüksek yapısı ve ayrıntılarıyla güçlü duruyor. Otomobilin yan kısmındaki koyu plastik kaplamalar da bu duruşa destek veriyor. Ön kısımda güncel Opel modellerinden aşina olunan bir tasarım mevcut. Dinamik ve şık tasarıma sahip full adaptif LED destekli far ve gündüz lambaları, ön ızgarası, motor kaputunun kıvrımları, ön kısımdaki logosu, yeni nesil ön far tasarımı, dörtgen formlu sis farları, kaslı motor kaputu ve tampon tasarımı ile tabiiki dikkat çekiyor.

Aynı zamanda da bunlar aracın marka kimliğini vurguluyor. Yan profilden bakıldığında, dengeli hatlar aracın dinamizmini sürdürüyor. Arka kısımda ise birçok markanın yaptığı gibi düz bir tasarım tercih edilmiş. Burada biraz daha hareketli bir tasarım olsa ilgiyi biraz daha yukarıya taşırdı. Yeni Crossland X’te her açıdan kalite algısını ortaya koyuyor. Krom dokunuşlar, siyah cam tavan ve akıcı çizgiler, çift renk gibi ayrıntılar kalite algısı yüksek tutarken, çekici bir görünüme sebep teşkil ediyor.



İÇTEN BAKINCA

Crossland X’in içine adım atınca sizi kaliteli malzemenin kullanıldığı bir yaşam alanı karşılıyor. Geleneksel Opel işçiliği ile bir araya gelen malzemenin yanında sürücüyü yormayan bir iç tasarım mevcut. Bünyesinde ileri teknoloji görselliğini ve yeni nesil teknolojik özellikleri barındırıyor. Gösterge panelinde tüm versiyonlarda sunulan yüksek çözünürlüklü renkli ekran mevcut. Yeni Crossland X, Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen geniş 8 inç’e kadar opsiyonel olarak alınabilen renkli dokunmatik ekranlı IntelliLink bilgi-eğlence sistemine de sahip.

Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranın kullanımı ise çok rahat ve basit. Sürücü göz hizasında bulunan head up display ile de gözünüzü yoldan ayırmadan araç bilgilerini görebilirsiniz. Özellikle ön kısımda yaşam alanının genişliği sizi şaşırtmasın. Mesela uzun boylular için baş mesafesinde büyük rahatlık sağlıyor. Cam tavan da ekleyince ferahlık hissi üst düzeye tırmanıyor. Aracın bazı yerlerinde PSA Grubu’nun etkileri de mevcut. Kokpit üzerinde kullanılan plastik malzemenin Premium araçlara gönderme yaptığını da belirtelim. Maliyet kaygısından olsa gerek bazı kısımlarda sert bir plastik malzeme kullanılmış. Arka tarafta hareket edebilen koltuklar olmasına rağmen arkadaki yaşam alanının biraz dar olduğunu söylemek mümkün. Crossland X’in 410 litrelik bagaj hacminin olduğunu da ekleyelim.

MOTOR VE PERFORMANS

Test aracımızın kaputunun altında, PSA Grubu’nun yeni 1.5 litrelik turbo dizel motoru yer alıyordu. Anahtar cebinizde olduğu halde çalıştırabildiğiniz motor 3750 d/d’de 120 HP güç üretirken, 1750 d/d’de 300 Nm maksimum tork sunuyor. Motora 6 ileri oranlı otomatik şanzıman eşlik ediyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 4.0 lt/100 km olarak belirtiliyor.

Test sürüşümüz boyunca ortalama 5.9 lt/100 km’lik bir değer elde ettik. 183 km/s son hıza sahip olan araç 0-100 km hızlanmasını 11.5 saniyede gerçekleştiriyor. Crossland X’in bu noktada istenilen esneklik ve ataklığa sahip olduğunu da kaydedelim. Ayrıca şanzıman tepkilerinin akıcılığı geçişleri hissettirmiyor ve her vites atışında, motor devrini torkun yüksek olduğu bir bantta tutuyor. Bu da otomobili her an yol almaya istekli olmasına sebep oluyor.

Aracın süspansiyon sistemi eskisine göre iyileştirilmiş. Konfora katkı sunan darbe emişinde gayet başarılı. İçeriye darbe gürültüsü almamasının yanında dizel motorun gürültüsü de pek ulaşmıyor. Yüksek hızlarda rüzgar sesi gelse de yalıtım konusunda gayet başarılı. Otoyolda rüzgar darbelerinden pek etkilenmeyen yüksek yapı güven veriyor. Netice olarak, Opel Crossland X dizel otomatik kombinasyonunun sürüşü oldukça rahat. Geniş iç mekana sessizlik ve konfor hakim. Aileden herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir şehirli B-SUV desek yanlış olmaz.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.