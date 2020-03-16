"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Şehirli konforu

16 Mart 2020, Pazartesi 09:00
Dizel otomatik kombinasyonu ile rahat bir sürüşe sahip Opel Crossland X’in geniş iç mekanında sessizlik ve konfor hakim. Bir şehirli B-SUV’u aileden herkes rahatlıkla kullanabilir.

Mokka X ile birlikte segmentinde kullanıcılarına göz kırpan Opel, dünya genelindeki SUV hareketliliğine Crossland X modeliyle de dahil olmuştu. Mokka X‘in ağabeyi olarak ürün gamındaki yerini alan Crossland X, Mokka X ile benzer tasarım hatlarına sahip. Kısacası boyutları ve konforu ile şehirde kendine yer açan Opel Crossland X  1.5 lt dizel otomatik 120 HP’lik versiyonuyla bu haftaki testimizin misafiri oldu.

 

DIŞTAN BAKINCA

Opel Crossland X’in kompakt yapısı özellikle modern şehir için tasarlandığını gösteriyor. Crossland X’in yerden yüksek yapısı ve ayrıntılarıyla güçlü duruyor. Otomobilin yan kısmındaki koyu plastik kaplamalar da bu duruşa destek veriyor. Ön kısımda güncel Opel modellerinden aşina olunan bir tasarım mevcut. Dinamik ve şık tasarıma sahip full adaptif LED destekli far ve gündüz lambaları, ön ızgarası, motor kaputunun kıvrımları, ön kısımdaki logosu, yeni nesil ön far tasarımı, dörtgen formlu sis farları, kaslı motor kaputu ve tampon tasarımı ile tabiiki dikkat çekiyor.

Aynı zamanda da bunlar aracın marka kimliğini vurguluyor. Yan profilden bakıldığında, dengeli hatlar aracın dinamizmini sürdürüyor. Arka kısımda ise birçok markanın yaptığı gibi düz bir tasarım tercih edilmiş. Burada biraz daha hareketli bir tasarım olsa ilgiyi biraz daha yukarıya taşırdı. Yeni Crossland X’te her açıdan kalite algısını ortaya koyuyor. Krom dokunuşlar, siyah cam tavan ve akıcı çizgiler, çift renk gibi ayrıntılar kalite algısı yüksek tutarken, çekici bir görünüme sebep teşkil ediyor.

İÇTEN BAKINCA

Crossland X’in içine adım atınca sizi kaliteli malzemenin kullanıldığı bir yaşam alanı karşılıyor. Geleneksel Opel işçiliği ile bir araya gelen malzemenin yanında sürücüyü yormayan bir iç tasarım mevcut. Bünyesinde ileri teknoloji görselliğini ve yeni nesil teknolojik özellikleri barındırıyor. Gösterge panelinde tüm versiyonlarda sunulan yüksek çözünürlüklü renkli ekran mevcut. Yeni Crossland X, Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen geniş 8 inç’e kadar opsiyonel olarak alınabilen renkli dokunmatik ekranlı IntelliLink bilgi-eğlence sistemine de sahip.

Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranın kullanımı ise çok rahat ve basit. Sürücü göz hizasında bulunan head up display ile de gözünüzü yoldan ayırmadan araç bilgilerini görebilirsiniz.  Özellikle ön kısımda yaşam alanının genişliği sizi şaşırtmasın. Mesela uzun boylular için baş mesafesinde büyük rahatlık sağlıyor. Cam tavan da ekleyince ferahlık hissi üst düzeye tırmanıyor. Aracın bazı yerlerinde PSA Grubu’nun etkileri de mevcut. Kokpit üzerinde kullanılan plastik malzemenin Premium araçlara gönderme yaptığını da belirtelim. Maliyet kaygısından olsa gerek bazı kısımlarda sert bir plastik malzeme kullanılmış. Arka tarafta hareket edebilen koltuklar olmasına rağmen arkadaki yaşam alanının biraz dar olduğunu söylemek mümkün. Crossland X’in 410 litrelik bagaj hacminin olduğunu da ekleyelim.

 

MOTOR VE PERFORMANS

Test aracımızın kaputunun altında, PSA Grubu’nun yeni 1.5 litrelik turbo dizel motoru yer alıyordu. Anahtar cebinizde olduğu halde çalıştırabildiğiniz motor 3750 d/d’de 120 HP güç üretirken, 1750 d/d’de 300 Nm maksimum tork sunuyor. Motora 6 ileri oranlı otomatik şanzıman eşlik ediyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 4.0 lt/100 km olarak belirtiliyor. 

Test sürüşümüz boyunca ortalama 5.9 lt/100 km’lik bir değer elde ettik. 183 km/s son hıza sahip olan araç 0-100 km hızlanmasını 11.5 saniyede gerçekleştiriyor. Crossland X’in bu noktada istenilen esneklik ve ataklığa sahip olduğunu da kaydedelim. Ayrıca şanzıman tepkilerinin akıcılığı geçişleri hissettirmiyor ve her vites atışında, motor devrini torkun yüksek olduğu bir bantta tutuyor. Bu da otomobili her an yol almaya istekli olmasına sebep oluyor. 

Aracın süspansiyon sistemi eskisine göre iyileştirilmiş. Konfora katkı sunan darbe emişinde gayet başarılı. İçeriye darbe gürültüsü almamasının yanında dizel motorun gürültüsü de pek ulaşmıyor. Yüksek hızlarda rüzgar sesi gelse de yalıtım konusunda gayet başarılı. Otoyolda rüzgar darbelerinden pek etkilenmeyen yüksek yapı güven veriyor. Netice olarak, Opel Crossland X dizel otomatik kombinasyonunun sürüşü oldukça rahat. Geniş iç mekana sessizlik ve konfor hakim. Aileden herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir şehirli B-SUV desek yanlış olmaz.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ
otohavadis@gmail.com.

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kaç çiftçi icralık?

    'Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var'

    Bitsin artık bu savaş

    Suriye'ye ilişkin ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama

    İB'den 81 ile genelge: Gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

    Barışı, hürriyet ve adaletle tesis edelim

    Vergi ve SGK’lar ertelenmeli

    139 yeni gök cismi keşfedildi

    İtalya'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Haftanın maçında golsüz beraberlik

    Kiliselerle birlikte çalışıyoruz

    Diyanet'ten umre açıklaması

    Kovid-19 dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti?

    Kütüphaneler de kapanıyor

    'Umreden dönenlerden 5'i gözlem altına alındı'

    Uzmanlardan bağışıklık sistemi için önemli tavsiyeler

    Trabzonspor ile Başakşehir berabere kaldı

    Schengen Anlaşması da Kovid-19 tehditi altında

    'Marketlere akın etmeye gerek yok'

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Görünen gerçekler ve Dabbetü’l -Arz
    Sebahattin YAŞAR

    Buna tesadüf denir mi?
    Risale-i Nur'dan

    Mikrobun gözünü tanzim eden, seni ihmal etmez!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüsten yaratılışın ana gayesine
    Genel

    'Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var'
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dinî değerler zedelendi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Helâket ve felâket asrının adamı
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayımız
    Şükrü BULUT

    Cemaat ile cemiyet kavşağındaki dini cemaatlerimiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.