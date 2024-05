TIGGO 8 PRO, akıllı SUV dünyasına yön veriyor

Chery, yeni nesil modelleriyle dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Markanın D-SUV segmentindeki başarılı oyuncusu TIGGO 8 PRO, kullanıcı dostu kabin tasarımıyla göz dolduruyor.

Elektrikli ön koltuklarıyla ideal sürüş ve yolculuk pozisyonunu ayarlamayı sadece birkaç saniyeye düşüren TIGGO 8 PRO, ısıtma ve havalandırma fonksiyonlarıyla da konfor seviyesini artırıyor. Eller serbest, akıllı sıkışma önleyici ve hafıza işlevine sahip elektrikli bagaj kapağıyla yükleme işlemini de kolaylaştıran TIGGO 8 PRO, ayrıca otomatik kararan iç dikiz aynası ve 360 derece kuşbakışı panoramik geri görüş kamerası gibi özelliklerle kullanıcı dostu olduğunun altını çiziyor. Sınıfının en iyi Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile TIGGO 8 PRO sürüş güvenliğini daha da ileri taşıyor. Sistem, sürüş güvenliğini ve rahatlığını önemli ölçüde artırarak kullanıcılara olağanüstü bir akıllı sürüş deneyimi sunuyor.

TIGGO 8 PRO, kullanıcılarına kapsamlı ve kullanıcı dostu sürüş verileri sağlayan, yüksek çözünürlüklü ve gelişmiş ekran efektlerine sahip iki adet 12,3 inç LCD ekranla donatılıyor. Aracın kullanıcı dostu kabininde ideal sürüş pozisyonunu ayarlamak da elektrik ayarlı ön koltuklar sayesinde sadece birkaç saniye alıyor. Ayrıca, uyku başlıkları dışında ısıtma ve soğutma işlevleriyle bu koltuklar yolcuların her türlü hava koşulunda rahat etmesini sağlıyor. Bunun dışında elektronik vites tasarımı, kabine teknolojik bir dokunuşla birlikte kullanım kolaylığı da katıyor. Kablosuz akıllı telefon şarj özelliği ise kullanıcıya mobil cihazını her an şarj etme olanağı sağlıyor. Böylece kullanıcı gerek uzun yolda, gerekse de günlük hayatta her zaman gelişmiş bir bağlantılı deneyim yaşayabiliyor. Akıllı sıkışma önleyici elektrikli bagaj kapağıyla sunulan TIGGO 8 PRO, böylece kullanıcılarına eşyaları yüklemek için pratik ve zahmetsiz bir yol sunuyor. Ayrıntılara özen gösteren bir marka olan Chery, TIGGO 8 PRO’nun bagaj kapağında hafıza fonksiyonu da sunuyor. Böylece bagaj kapağının açılma yüksekliğini farklı kullanıcılar için ayrı ayrı ayarlamak mümkün oluyor. Otomatik kararan iç dikiz aynası sürücü için net bir görüş sağlayarak güvenliği ve görüşü artırıyor. 360 derece kuşbakışı görünümlü panoramik ultra yüksek çözünürlüklü geri vites kamerası aracın çevresi hakkında kapsamlı bilgi sağlayarak sürüş güvenliğini ve rahatlığını destekliyor.

Acil durum freni yayaları da algılıyor!

TIGGO 8 PRO’nun öne çıkan özelliklerinden biri de sınıfının en iyi ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi) özellikleri. Bu entegre sistem, akıcı sürüş güvenliğini ve rahatlığını artırıyor ve benzersiz bir akıllı sürüş deneyimi sağlıyor. TIGGO 8 PRO, güvenli bir mesafeyi korurken sürüş veya dur-kalk senaryoları sırasında öndeki aracı otomatik olarak takip eden uyarlanabilir hız sabitleyici ile donatılıyor. Kapı açık uyarı sistemi, kapıları açarken olası çarpışma risklerini öngörüyor ve otonom acil durum fren sistemi, araç veya engellere olan mesafeyi ölçmek için radar kullanıyor ve aktif güvenliği sağlamak için acil durum fren işleviyle sürücüye yardımcı oluyor. Ayrıca, sistem yayaları veya öndeki araçları proaktif olarak tespit ediyor ve sürücünün tepkisinden daha hızlı fren uygulayarak seyahat güvenliğini sağlayabiliyor.

Chery’nin bir teknoloji harikası olarak tanımladığı TIGGO 8 PRO, ulaşımın geleceğine yönelik cesur bir girişim olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Bilim ve teknolojinin gücünden yararlanan markalar, otomobiller ve bireyler arasındaki bağlantıyı yeniden şekillendiriyor ve her sürüşü gelişmiş bir zeka ve konfor deneyimine dönüştürüyor. İleri teknoloji akıllı özellikleri ve insan odaklı tasarımıyla Chery, TIGGO 8 PRO ile otomobil kullanıcılarını daha akıllı ve rahat bir yaşama yönlendiriyor.