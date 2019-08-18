"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Bulgursatan

18 Ağustos 2019, Pazar
Pazarola Sayfası'ndan Tarihin Arka Deposu - Heredot ZEVZEK

Merhaba çok kıymetli tarih meraklısı Pazarola okuyucuları! Bu hafta sizlere yine bir ülkenin adının nereden geldiğini anlatacağım. 

Hem de bir tek bunu anlatmakla kalmayacağım, aynı zamanda bildiklerinizi unutturacağım. Hikâyemize başlamadan önce buradan çok kıymetli tarih bilimcisi dostlarıma seslenmek istiyorum. Lütfen beni linç etmeyin zira bu linç kervanının zaten yeterince yolcusu var…

Gelelim tarihî gerçeklere... Bu yazımızda Osmanlı’nın son zamanlarına gidiyoruz. O zamanlarda dünya yavaş yavaş küçük bir köy olmaya başlamış. Artık öyle tellâllığı develer falan yapamıyor, resmî memurlar var. Memurlar da öyle torpille morpille vazifeye gelemiyor. SİES’e (Sesini İspat Etme Sınavı) girip 90 almaları icap ediyor. Bir de her köşe başında bir berber açıldığından pireler de berberliği bırakmış, “Eh madem artık berberlikten bize ekmek çıkmayacak, biz de gidip insanların saçına salça olalım” demişler. Yani aslında pirelerin saçın içine girip kaşındırması yakın tarihte yaşanan hızlı modernleşmenin menfi neticelerinden biridir bunu da buraya not düşelim. Vay efendim “Biz görmedik, duymadık” olmasın. Hikâyeme o malûm klişe cümle ile başlayamamamın sebebini kısaca izah ettikten sonra başlayabiliriz.

Osmanlı’nın son zamanlarından bahsedeceğimizi ifade etmiştik. İşte tam da o zamanlar, Osmanlı’nın Balkanlardaki topraklarından birinde çok kaliteli bulgur üretilirmiş. Neredeyse bütün halk, bulgur üretimi için canla başla uğraşırmış, herkes işin ucundan tutar, canhıraşane çalışırmış. Kısa zaman içinde iş o kadar büyümüş ki; bu halk, koskoca Osmanlı’ya “Bulgur satar” olmuş. Malûm Osmanlı maiyetindeki topluluklara yaptıklara işe göre isim verirmiş. Bu topluluğa da “Bulgursatan” demiş. Bunu fırsat bilen dış minnaklar da pardon mihraklar da durur mu? Hiç sanmam. Demişler ki; “Siz niye hâlâ bunlara bağlısınız isyan edin devlet kurun nasıl olsa ekonomik gücünüz var deli gibi bulgur satıyorsunuz.” E bizim Bulgursatanlarda hemen etkilenivermiş, demişler; “Doğru vallahi, tamam madem biz isyan ediyoruz.” Böylelikle isyan etmişler ve hasta adam Osmanlı’ya karşı başarılı olup, özerkliklerini ilân etmişler. Bütün bir dünyanın Bulgursatan olarak tanıdığı topluluk, pek tabiî devletinin adını da Bulgursatan koymuş.

Bu isim de tıpkı diğerleri gibi geçen zaman içinde halk arasında söylene söylene değişmiş ve Bulgaristan haline gelmiş...

Bu haftalık bu kadar yeterli, başka bir tarihî gerçekle yüzleşene kadar kendinize iyi bakın!

Okunma Sayısı: 82
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acılar tazelendi
    📷

    Karikatürler

    BM'den Hafter yalanlaması

    Bangladeş'te yangın: 50 bin kişi evsiz kaldı

    Trilyonluk fatura

    Adalet reformunu getirin destekleyelim

    Ciddî pürüzler var

    İsrail’in eleştiriye tahammülü yok

    İş - hayat dengesinde sonuncuyuz

    Alman genç araştırdı, Müslüman oldu

    İstanbul yağmura teslim oldu

    Göçmenleri taşıyan gemideki 27 çocuk limana çıkarıldı

    Dışişleri Bakanlığından BM'ye Keşmir çağrısı

    Hindistan Keşmir'de uyguladığı kısıtlamaları hafifletiyor

    Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'Libya' çağrısı

    Sudan'da taraflar otorite krizini bitirdi

    Memur-Sen hükümetin teklifini beğenmedi

    İdlib'de siviller feryat ediyor: "Bize olanı biteni kimse görmüyor mu?''

    Husiler Suudi Arabistan'a İHA'larla saldırdı

    İstanbul'da sağanak yağış

    En Çok Okunanlar

    Feyzullah ERGÜN

    İnti-toksin deposu: Hindiba
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Acılar tazelendi
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Ahmet Safa

    Adamın teki
    Ali ATAÇ

    Risale-i Nur’da ders okuma metodu
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde haşrin delilleri
    Cevher İLHAN

    Hindistan, Keşmir’de İsrail’i taklit ediyor
    Songül Arslan

    Siz hiç çiçekler ile konuştunuz mu? - 1
    Rifat OKYAY

    Nur hizmetinin hadimleri - 9

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.