"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Eyylence

07 Temmuz 2019, Pazar
Değerli kardeşlerim,

Duydum ki, Yüksek İstişare Kurulu’muzun başkanı sayın Bülen Tarınç Bey’in maaşı kamuoyunda konuşulmuş, teessüflerimi bildirmek istiyorum. Ne demişler: Erkeğin maaşı sorulmaz! Maaş hakkında ileri geri konuşmak edepsizliktir. Eyyvaah eyvah! Çok üzülüyorum, çok üzülüyorum... O konuşanlar öne doğru gelsinler, onlara da verelim. 

Bakınız, biz kimsenin hakkını zayi etmeyiz. Emeklilere yüzde 6 maaş zammı yapmışız, Tarınçgillerin kuruluna da 5 bin tl. Dünya beşten büyük olduğu gibi altı da beşten büyüktür. Kafamıza göre vermedik tabi biz bu zamları. Mehmet kardeşimiz var, önden yaptığı hesapları ile meşhur. Yüksek İstişare Kurulu için “kırk yapar” dedi, yüzde kırk yaptık. Emeklilerimizin maaşları için enflasyonu baz aldık, ne çıkarsa artık bahtlarına dedik, 6 aylık yüzde altı çıktı. 

Enflasyonu yeni açıkladık, hamdolsun, hedeflerimizdeki rakamlara doğru bir iniş başladı orada da. Bazı edepsizler maaş konusunda olduğu gibi enflasyon oranı hakkında da ileri geri konuşuyormuş. Neymiş, tam da maaş artışlarının belirlendiği zamanlarda özellikle düşük çıkarmışız. İddia sahibi, iddiasını ispatla mükelleftir. İnanmayan, itiraz eden, kendisi ölçsün! Haydi, hodri meydan! Ama bak, daha düşük çıkarsa maaşlardan keseriz, haberiniz olsun...

Okunma Sayısı: 104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonominin kalbine hukuksuz müdahale

    Ruhani: Tüm yaptırımların durdurulması yeni bir başlangıç olabilir

    MSB: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

    Sarı yeleklilerin gösterileri 34. haftasında da devam ediyor

    ABD'nin Florida eyaletinde patlama: En az 20 yaralı var!

    'Çözüm için Ankara ve Şam konuşmalı'

    Hasankeyf için geç değil

    Sistem tıkandı

    Enflasyon 16 yılda 4 kat arttı

    Almanya genelinde sığınmacılara destek yürüyüşü

    Nasıl Müslüman oldum?

    İsveçli Bakandan 1915 Olayları açıklaması

    Altan ve Ilıcak da tahliye edilmeliydi

    İstifa etmeyince görevden alındı iddiası

    Irak İmar Bakanlığı çalışanlarına akıllı telefonu yasakladı

    Kırkpınar'da heyecan devam ediyor: Çeyrek finalistler belli oldu

    İran'dan ABD'ye tepki: Üzücü bir ironi

    Yunanistan'da ekonomik krizin gölgesinde erken seçim

    Çelik: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bazı konular güncellenecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’nin CHP’li vekillerle diyalogları
    Genel

    Ekonominin kalbine hukuksuz müdahale
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Şarkta bir medrese âlimi: Hasan Çelik
    Cevher İLHAN

    ‘Yaptırımların kalktığı’ oyunu
    Genel

    Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle anıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    O zat (asm) öyle haberler veriyor ki...
    Genel

    MSB: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Yazboz ya da kararsızlık!
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman nûru ve kara karınca

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.