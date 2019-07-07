Değerli kardeşlerim,

Duydum ki, Yüksek İstişare Kurulu’muzun başkanı sayın Bülen Tarınç Bey’in maaşı kamuoyunda konuşulmuş, teessüflerimi bildirmek istiyorum. Ne demişler: Erkeğin maaşı sorulmaz! Maaş hakkında ileri geri konuşmak edepsizliktir. Eyyvaah eyvah! Çok üzülüyorum, çok üzülüyorum... O konuşanlar öne doğru gelsinler, onlara da verelim.

Bakınız, biz kimsenin hakkını zayi etmeyiz. Emeklilere yüzde 6 maaş zammı yapmışız, Tarınçgillerin kuruluna da 5 bin tl. Dünya beşten büyük olduğu gibi altı da beşten büyüktür. Kafamıza göre vermedik tabi biz bu zamları. Mehmet kardeşimiz var, önden yaptığı hesapları ile meşhur. Yüksek İstişare Kurulu için “kırk yapar” dedi, yüzde kırk yaptık. Emeklilerimizin maaşları için enflasyonu baz aldık, ne çıkarsa artık bahtlarına dedik, 6 aylık yüzde altı çıktı.

Enflasyonu yeni açıkladık, hamdolsun, hedeflerimizdeki rakamlara doğru bir iniş başladı orada da. Bazı edepsizler maaş konusunda olduğu gibi enflasyon oranı hakkında da ileri geri konuşuyormuş. Neymiş, tam da maaş artışlarının belirlendiği zamanlarda özellikle düşük çıkarmışız. İddia sahibi, iddiasını ispatla mükelleftir. İnanmayan, itiraz eden, kendisi ölçsün! Haydi, hodri meydan! Ama bak, daha düşük çıkarsa maaşlardan keseriz, haberiniz olsun...