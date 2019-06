Merhaba arkadaşlar!

Mistır Arnıld Ücretsizöğretir

Kan alıma hoş geldiniz. Bakıyorum pek yardımseversiniz. Öyle herkes kan vermeyi sevmez. Gerçi siz dandik ve işe yaramaz sınavlarda can vermeye alışmışsınızdır, ama yine de insan böyle öğrencileri görünce duygulanıyor. Arkadaşlar maalesef bu sınavlarda ben de size yardımcı olamayacağım. Müfredatı yazan arkadaşım bu hafta İngilizce olarak yazmış notları. Yahu ben onu anlayacak kadar İngilizce bilsem İngilizce öğretmeni mi olurdum? Neyse işte zaten normal şartlar altında bu hafta izinli olacaktım, ama bayram harçlığı toplayamayınca moralim çok bozuldu ben de kendimi işime vereyim dedim. Baktım işi de beceremiyorum oturup 1 kilo bayram şekeri yedim. Midemdeki sancıyı nasıl tarif edebilirim inanın bilmiyorum. Ama yine buradayım işte. Çünkü hâlâ dim dik ayakta durmamı sağlayan bir şey var. O da Rich İşleri Bakanı Süleyman Toylu'nun askerlerle kıldığı bayram namazı. Kıldı diyorum, ama ona kılmak denirse tabi. Arkadaşlar hep söylerim ne zaman benden daha sefil durumda birisini görsem içim bir sevinçle dolar. Yine aynısı oldu. Çünkü bizim caminin cemaati yıllar önce bayram namazında salla bağlada yediğim feyki bir türlü unutamamıştı ve her bayram sabahı tebrikleşmeden sonra birbirlerine anlatırlardı. Hatta sen ne kadar namaz kılsan nafile diyen bir amcanın öğütünü dinleyip o günden beri nafile namaz kılıyorum. Şimdi bu amcaların akıllarına bile geleceğini sanmıyorum. Bu da aklıma güzel bir plan getiriyor tabiî ki. Yaptığım hataları telâfi etmek için birkaç yıl inzivaya çekilip benim yaptıklarımdan daha büyük hataların yapılmasını beklemek. Bence on numara fikir. Umarım en yakın zamanda birisi dünya savaşına fala sebep olur da uluslar arası hatalarım unutulur gider. Hem ne demişler tarih tekerrür edermiş. Ama neyi tekerrür edermiş bilmiyorum. Keşke onu da söyleselermiş. Ne kadar yarım yamalak lâf etmiş olsalar da atalarıma bir tekerrürü boynuma borç bilirim. Tekerrür ederim atalarım! Çok sağ olun çok!