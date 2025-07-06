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6 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Krizin sebebi hukuk tanımazlık

06 Temmuz 2025, Pazar 02:09
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ekonomik krizin arkasında sadece yanlış politikalar değil, hukuk tanımazlık ve keyfî yönetim anlayışı var” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün Türkiye’nin yaşadığı yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, ardı arkası kesilmeyen konkordato ve iflas haberlerinin bir ekonomik krizden çok daha fazlasını işaret ettiğini belirterek, “Bu, yıllardır sürdürülen yanlış politikaların, inatla sürdürülen ekonomik körlüğün ve hukuk tanımazlığın bir sonucudur” dedi. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Uysal, “AKP’nin “faiz sebep, enflasyon sonuç” gibi bilim dışı yaklaşımlarla başlattığı süreç, ülkemizi kur korumalı mevduat gibi popülist ve günü kurtarmaya yönelik uygulamalarla daha da derin bir krize sürükledi. Milyarlarca lira, dar gelirliye değil, dövizi olanlara aktarıldı. Kaynaklar üretime değil, rant çevrelerine aktı. Bu modelin sonunda kazanan belli, kaybeden 85 milyon yurttaş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasiden uzaklaşarak ekonomi düzelmez

Uysal, “Bugün markette, pazarda el yakan etiketler; gençlerin gelecek planlarını yurtdışıyla sınırlaması; işletmelerin birer birer konkordato ilan etmesi tesadüf değil. Bu ekonomik çöküş, sadece ekonomiyle açıklanamaz. Demokrasiden uzaklaşan, hukuku araçsallaştıran, liyakati değil sadakati esas alan bir yönetim anlayışıyla ekonominin düzelmesi mümkün değildir” dedi. “Bugün yaşadığımız kriz, yalnızca bir ekonomik beceriksizlik değil, aynı zamanda derin bir yönetim krizidir” diyen DP Lideri Uysal, “Demokrasiye inanmayan, denetimden kaçan, şeffaflıktan uzak bir iktidarın, ekonomide başarıyı yakalaması zaten beklenemezdi. Türkiye’nin ihtiyacı olan şey, sadece doğru ekonomik politikalar değil; aynı zamanda adaletin işlediği, kurumların bağımsız olduğu, halkın nefes alabildiği bir düzendir. Aksi halde, bugünün krizi yarının felaketi olur” dedi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

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