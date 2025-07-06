Hukuk ya herkes için vardır vardır ya da hiç kimse için yoktur

İKTİDAR PARTİSİNE MENSUP BELEDİYE BAŞKANLARIYLA İLGİLİ YOLSUZLUK İDDİALARININ ÜZERİNE GİDİLMEYİP SADECE MUHALİF BELEDİYE BAŞKANLARINA OPERASYON YAPILMASI TEPKİ ÇEKTİ.

İBB ve Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Antalya'da ''rüşvet'' soruşturması: Muhittin Böcek'in de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı

Adana ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı

HUKUK SİYASETE GÖRE EĞİLİP BÜKÜLÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin. Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur!" dedi.

MUHALEFET DE TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, son operasyon ve gözaltılara ilgili olarak, "Siyasî bir değerlendirme yapacak bilgiye ve veriye sahip değilim ama şunu söyleyebilirim: Görülen ve anlaşılan odur ki patron çıldırmış” dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, 'Bütün yolsuzlukları CHP belediyeleri yaptı' imajlı operasyona halk inanmıyor; düşman ceza hukuku bitmeden siyasî tansiyon düşmez" dedi.

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Hukuk ya herkes için vardır, ya da hiç kimse için yoktur

İktidar partisine mensup belediye başkanlarına yönelik yolsuzluk iddialarının görmezden gelinip yalnızca muhalif belediyelere yönelik soruşturmaların yürütülmesi, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

AKP’li isimler nerede?

Yavaş, “Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları sebebiyle gözaltına alındı. Bu durum hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir. Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede?” diye sordu.

Neden aynı kararlılık gösterilmiyor?

“Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor?” diyen Yavaş, “Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin. Buradan sesleni- yoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur! Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasî operasyonlara boyun eğmeyeceğiz” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

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Bu şekilde siyai tansiyon düşmez

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Başkan Tunç Soyer’in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Özdağ, “‘Bütün yolsuzlukları CHP belediyeleri yaptı’ şeklinde imaj operasyonuna halk inanmıyor. Düşman ceza hukuku uygulamalarına son verilmeden siyasî tansiyon düşmeyecektir” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin aralarında bulunduğu son gözaltılara ilişkin, “Siyasî yoruma gerek yok; patron çıldırdı”ifadelerini kullandı.

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3 CHP’li başkana daha operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “rüşvet” soruşturmasında da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Tunç Soyer tutuklandı

İzmir’deki ‘yolsuzluk’ operasyonu kapsamında savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 99 kişiden aralarında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 30 kişinin tutuklanmasının ardından eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tutuklandı.