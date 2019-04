Merhaba çok saygıdeğer Pazarola okurları!

Ben Çedile Hanım. Fark ettiyseniz "Başganınız" Çedile Hanım demedim. Çünkü vazgeçtim artık. Sayımlar bir türlü bitmiyor, sonuçlar bir türlü açıklanmıyor, mazbatamızı alamıyoruz. Ele güne rezil oldum yahu! Her yere Türkiye Geneli Belediye Başganı Çedile Hanım diye imza attığımdan mütevellid, insanlar sorgulamaya başladı, "Nerede hani senin mazbatan?", "Aman da aman hanimiş mazbatalar?" gibi tepkiler alıyordum. Kovaladıkça kaçan mazbata böceğine dönüştüğü için artık illallah etmek suretiyle vazgeçtim dâvâmdan. Şurada aşağı yukarı 1 senedir muhatap oluyoruz, beni biraz tanıdıysanız herhangi bir şeyi, televizyonun kumandasını bile, öyle kolay kolay teslim etmeyeceğimi ve pes etmeyeceğimi bilirsiniz.

Elbette başka planlarım var........

Kusura bakmayın dalmışım camdan bakarken. He size söylemeyi unuttum, şu anda Amsterdam'a gidiyorum ve trendeyim. Haftalardır, "Ne bu yerinde duramıyorsun, bir oradasın bir burada?" gibi mesajlar alıyorum. Arkadaşlar biz bu millete bir söz verdik, Avrupa'da hizmet edeceğiz dedik. Yollar yapacağız, köprüler yapacağız, hastaneler ve de havalimanları yapacağız dedik. Özellikle Almanların ağızlarını açık bırakan, hayranlık duyulası havalimanımızdan ve hiçbir şekilde düşünmeye bile yanaşmadığımız bir takım maliyetlerinden sonra, "Birer tane de buralara yaptırayım da, bizimkinde gözleri kalmasın" diyerek yola çıktım.

*5 saat sonra*

Merhaba arkadaşlar. Yazımın ikinci yarısına hoşgeldiniz. İlk yarıyı Almanya sınırları içerisindeyken yazmıştım, şu an Hollanda sınırları içerisindeyim. Bir günde üç ülke değiştirdiğim için haliyle biraz kafalar şaştı. İlk yarıda size nasıl hizmet aşkıyla yanıp tutuştuğumdan bahsetmiştim. Unutun onları. Tek istediğim bir yerde durmak. Çünkü arkadaşlar TAM 15 SAATİR TREN YOLCULUĞU YAPIYORUM! Şimdi buradan da benim hangi partiye oy verdiğimi analiz etmeye çalışacaksınız biliyorum. Sonuçta tren muhabbeti geçti. Gözlemlediğim kadarıyla bu trenlerde sinyalizasyon var. Amaan var da ne oluyor? Nedir yani bir sinyalizasyon? Avrupayı bir baştan bir başa geçtim bugün ve RESMEN İNTERNET ÇEKMİYOR! REZİLLİK! İNTERNET OLMADIKTAN SONRA SİNYALİZASYON OLSA NE OLUR OLMASA NE OLUR?

AVRUPA BİRLİĞİ

Valla arkadaşlar ben gördüğüm için söylüyorum; Avrupa Birliği, Avrupa Birliği. Neymiş bu Avrupa Birliği? Hiç de bir şey değilmiş. Geldik gördük, bizden gerek medeniyet, gerek insana duyulan saygı, gerek karşıdan karşıya geçen insanlara tanınan aşırı rahatlığın doğurabileceği beka problemleri olsun, Avrupa Birliği bizden fersah fersah geride... Her neyse sevgili okurlar, size güzel Pazarlar diliyorum. Ben Hollanda'nın şimdiye kadar gördüğüm her yerine hayran kaldığım için işi gücü bırakıp Heidi olmaya karar verdim. Biraz önce Dünya'yı kurtarıyordum, şimdi dağa kaçıyorum diye beni deli sanmayın. Bilim her geçen gün ilerliyor, doğru bildiğimiz her şey bir anda yalan çıkıyor. Dün karadeliklerin fotoğraflanamaz olduğundan bahsederken bugün Sauron bize uzayın derinliklerinden göz kırpıyor. Sabah Çekya'da uyanıp akşam gözlerini Hollanda'da kapatıyorsun. Oluyor böyle şeyler. Esen kalın!

Çedile Hanım