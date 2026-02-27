Uysal: Statüyü millete sorun

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?” sözlerine tepki gösterdi.

Uysal sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen garabetin temelde en sorunlu yanına şahit oluyoruz. ‘Cumhurbaşkanını halk seçsin’ ve ‘millî irade’ naraları ile bu sisteme geçen iktidar ve ortağı, milletin oyları ile sahip oldukları ‘statü’ ile şimdi bir terör örgütü elebaşına ‘statü’ kazandırma telâşında. Miting meydanlarında bağırdığınız ‘millî irade’ye sahiden inanıyor, saygı duyuyor, önemsiyorsanız, güvenliği tartışmalı seçimlerle aldığınız bu vekalet görevinin sahiden bilincindeyseniz getirin sandığı, sorun Millete; kundaktaki bebeklerin katiline Milletimizin reva gördüğü statü neymiş, görün!” değerlendirmesinde bulundu.

Okunma Sayısı: 283

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.