ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 57

Uysal: Statüyü millete sorun

27 Şubat 2026, Cuma
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?” sözlerine tepki gösterdi.

Uysal sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen garabetin temelde en sorunlu yanına şahit oluyoruz. ‘Cumhurbaşkanını halk seçsin’ ve ‘millî irade’ naraları ile bu sisteme geçen iktidar ve ortağı, milletin oyları ile sahip oldukları ‘statü’ ile şimdi bir terör örgütü elebaşına ‘statü’ kazandırma telâşında. Miting meydanlarında bağırdığınız ‘millî irade’ye sahiden inanıyor, saygı duyuyor, önemsiyorsanız, güvenliği tartışmalı seçimlerle aldığınız bu vekalet görevinin sahiden bilincindeyseniz getirin sandığı, sorun Millete; kundaktaki bebeklerin katiline Milletimizin reva gördüğü statü neymiş, görün!” değerlendirmesinde bulundu.

