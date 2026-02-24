"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 57

Milletin aklıyla alay ediliyor

24 Şubat 2026, Salı
DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu “Kırsalda Bereket” paketine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

Et ithalatına işaret eden Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Erdoğan yine ‘Kırsalda Bereket’ diyerek süslü bir paket açıkladı ama bu millet artık bu bayat senaryolara tok. Bir yandan yerli üreticiye ‘koyun veriyoruz’ diye müjde dağıtıp, diğer yandan Tarım Bakanlığı’nın daha 26 Ocak’ta yayımladığı talimatla tam 500 bin baş besilik sığır ithalatı kapısını sonuna kadar açmak, en hafif tabiriyle bu milletin aklıyla alay etmektir.” Şahin şunları söyledi: “Kök nedenleri, yani artan yem maliyetlerini, yok edilen meraları ve üreticiyi zarar ettiren süt fiyatlarını çözmeden hayvan dağıtmak, o hayvanları bir yıl sonra maliyet baskısıyla kesime mahkum etmekten başka bir işe yaramaz.”

