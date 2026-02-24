Biz one minute demeyecek miyiz?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “Tevrat’a göre Nil’den Fırat’a tüm Orta Doğu İsrail’in hakkıdır” şeklindeki sözlerine ilişkin şunları kaydetti:

Bu ne hadsizlik!

Kendisini iyice küçülttü! - ABD'li büyükelçiye göre Nil-Fırat bölgesi ve nükleer silahlar İsrail'in hakkıymış! “ABD’nin İsrail Büyükelçisi Hıristiyan Siyonist Mike Huckabee, ‘Tevrat’a göre Nil’den Fırat’a tüm Ortadoğu İsrail’in hakkıdır’ demiş. Buna karşı Suudi Arabistan’dan Mısır’a, cılız da olsa tepkiler var. Türk Dışişleri’nin sayfasında ise bir açıklama ya da tepki bulunmuyor. Türkiye olarak bu haddi aşan açıklama karşısında; ‘Bir dakika (one minute), ne saçmalıyorsunuz siz, bu toprakları İsrail’e işgal ettirmeyiz’ demeyecek miyiz?” Ankara - Anka

