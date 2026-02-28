'Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’de başkanlık sistemine geçildikten sonraki yıllarda ekonominin çok kötü bir noktaya geldiğini söyleyen Babacan, “Ekonomimizi mahvettiler, milletimizi perişan ettiler. Bazen kuru inatla bazen iş bilmemezlikten bazen de tamamen Türkiye’yi okuyamayıp yanlış politika uygulamaktan milletimizi bu kötü tabloya mahkum ettiler” diye konuştu.

Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda görüşlerini açıklayan Babacan, dört bin Türk Lirası olan rakamın yetersizliğinden bahsetti. İlk bayram ikramiyesi ile kurban alınabildiğini bugün küçük baş kurbanın 18 bin TL’den başladığını büyük başlarda bu rakamın 30 binlere kadar çıktığını ifade eden Babacan, “Bayram ikramiyesinde ölçümüz kurban parasıydı. Bize göre bayram ikramiyesinin en az bir emekli maaşı kadar olması lâzım. Bir kurban parasını alabilmesi lazım. İşin ruhu buydu” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

