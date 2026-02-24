Bu, açık bir yayılmacı doktrin ilânıdır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “İsrail Nil’den Fırat’a kadar hak sahibidir” ifadelerine tepki göstererek, “Bu bir gaf değildir, bu bir zihniyet beyanıdır, açık bir yayılmacı doktrin ilânıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Bu ne hadsizlik!

Kendisini iyice küçülttü! - ABD'li büyükelçiye göre Nil-Fırat bölgesi ve nükleer silahlar İsrail'in hakkıymış! Davutoğlu, Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “TBMM ilk oturumda topyekûn tavır almalı; İsrail’i de ABD’yi de açık ve sert şekilde uyaran bütün partilerin katıldığı ortak bir açıklama yapılmalıdır. ABD’nin Ankara Büyükelçisi derhal Dışişleri’ne çağrılmalı; Trump’ı da bağlayan bu sözler için açıklama talep edilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı Trump’a doğrudan bir mektup yazarak bu büyükelçiye karşı gerekli müeyyidelerin uygulanması talep edilmelidir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

