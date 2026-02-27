Köprülerin özelleştirilmesine itiraz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin 2025 yılı gelir-gider verilerini açıkladı.

Köprüler ve otoyolları uluslararası satışta: Bu satış milletin menfaatine değil İki köprünün toplam net karının 7,2 milyar TL olduğunu belirten Yavuzyılmaz, özelleştirme planına sert tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı Boğaz köprülerine ilişkin 2025 yılı malî verilerini kamuoyuyla paylaştı. Kamunun bu kadar yüksek karla işlettiği bu köprüleri özelleştirmek vatana ihanettir! Vatandaşın vergileriyle maliyeti ödenmiş olan bu köprülerin özelleştirme planı derhal iptal edilmelidir.” Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 231

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.