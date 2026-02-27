"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 57

'Ülkenin kaynakları yurt dışına akıyor'

27 Şubat 2026, Cuma 03:13
Merkez Bankası verilerine göre 2025’te 28 milyar dolar, faiz ve kâr transferi yoluyla yurt dışına çıktı; son yıllarda dışarıya yapılan ödemelerde belirgin artış yaşandı.

İstanbul - Nihat Orhan 

İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Merkez Bankası Ödemeler Dengesi verilerini paylaştı. “Uzun zamandır dile getirdiğimiz bir hususu, Merkez Bankası Ödemeler Dengesi verileri de artık çok net biçimde ortaya koyuyor” diyen Usta, şunları söyledi:

“Bu ülkenin kaynağı oluk oluk yurtdışına akıyor. Ödemeler dengesinin yatırım geliri/gideri kalemine baktığımızda; yurtdışına yapılan kar transferleri ile Hazine’nin, bankaların ve diğer sektörlerin tüm faiz ve faiz benzeri ödemelerinin son yıllarda çok ciddi bir artış trendine girdiğini görüyoruz. Rakamlar ortada, yurtdışına yapılan faiz ve faiz benzeri ödemelerin ortalaması:  2006–2017 döneminde yıllık 11,5 milyar dolar, 2018–2022 döneminde yıllık 14,3 milyar dolar, 2023–2025 döneminde yıllık ise 23,3 milyar dolara yükseliyor.  2025 yılında tam 28 milyar dolar kaynağımız yurtdışına akmış durumda.”

Ranta dayalı politikaların sonucu

Usta, iktidarı eleştirerek, “Bu tablo yıllardır sürdürülen, öngörüsüz; değer ortaya koymaya değil ranta dayalı ekonomi politikalarının sonucudur. İtibardan tasarruf etmeyen, liyakatsiz ve isabetsiz kamu yönetiminin sonucudur. Kendi halkını; üreteni, emek vereni, işçiyi, memuru, sanayiciyi, KOBİ’yi, öğrenciyi, çiftçiyi, emekliyi değil; bir avuç yandaşı, rantçıyı ve yabancı yatırımcıyı tercih eden bir anlayışın sonucudur. Çıkış yolu bellidir:  Yüksek katma değerli üretim, adaletli bir bölüşüm. Bu ülkenin ihtiyacı; hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, güven ve öngörülebilirliktir. Liyakatli ve yetkin bir kamu yönetimi, güçlü kurumsal yapıdır. Özetle; bugün ne yapılıyorsa tersini yapmak abartı olmaz.”

***

Açık büyüdü, ihracat hız kesti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan Dış Ticaret İstatistikleri’ne göre, Ocak ayında ihracat gerilerken ithalat artış gösterdi. Dış ticaret açığında çift haneli yükseliş kaydedildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise düşüş gösterdi. Verilere göre 2026 yılı Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 0,1 artışla 28 milyar 695 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 8 milyar 380 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,8’den yüzde 70,8’e geriledi.

Ankara - aa

