Zeytindalı kapısının kapanması bölge ekonomisini vurur

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Suriye’nin Türkiye’ye açılan Hammam ve Ras al-Ayn gümrük kapılarını Şubat 2026 sonunda kapatma kararını Meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi adına, Ömer Bolat’a soru önergesi veren Güzelmansur, kararın Hatay ve Şanlıurfa başta olmak üzere sınır ticaretine dayalı bölge ekonomisini, lojistik sektörü ve dış ticareti olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Hatay ve Şanlıurfa için özel bir ekonomik tedbir paketi oluşturulması çağrısında bulunarak, “Bölge ekonomisinin yeni bir darbe almasına izin verilmemelidir” dedi. Güzelmansur; kararın Bakanlığa ne zaman bildirildiğini, Türkiye ile Suriye arasında diplomatik girişim yapılıp yapılmadığını ve ticaret hacmindeki olası kaybın hesaplanıp hesaplanmadığını sordu. Ayrıca, yoğunluğun Cilvegözü Gümrük Kapısı’na kayması durumunda kapasite artırımı planı olup olmadığını ve sınır ticaretiyle geçinen esnaf ile nakliyeciler için destek programı hazırlanıp hazırlanmadığını gündeme getirdi. Hatay ve Şanlıurfa için özel bir ekonomik tedbir paketi çağrısında bulundu.

