ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

'Emeklilerden korkuyorsunuz'

15 Ocak 2026, Perşembe 13:48
TBMM Genel Kurulu’nda Yeni Yol Grubu ve CHP tarafından verilen, emeklilerin maaş durumu ve yaşam standartlarını tüm boyutlarıyla araştırılması önerisi, AKP ile MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Yeni Yol Grubu adına Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, şöyle konuştu: “Biz bütçe döneminde faize ayrılan paranın garanti ödeme ile müteahhitlere ayrılan paranın rantayecilere ayrılan paranın, davetli ihalelerle peşkeş çekilen ana kaynağındaki sermaye durumunu oldukça anlattık ama bu araştırma önergesi ile bunu niçin kabul etmiyorsunuz? Ne ile yüzleşmekten kaçınıyorsunuz? Siz bu araştırma önergesinin kabulü halinde marketlere sarı etiketleri kovalayan emeklilerin gerçeğiyle yüzleşmekten kaçınıyorsunuz. Siz bu araştırma önergesinin kabulü halinde pazar yerlerinde akşam saat 19.00’da bozulmaya yüz tutmuş sebzeleri marketlerde son günü geçmiş süt ürünlerini ucuz diye almak zorunda kalan emekli gerçeğiyle karşılaşmaktan korkuyorsunuz.”

