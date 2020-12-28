İhaleler yandaşlara veriliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılı içerisinde hızlı tren, metro, tramvay yapım ve inşaat işlerinden oluşan projelerle ilgili ihalelerin neredeyse tamamının kapalı olarak, istisna kabul edilen pazarlık usulüyle yapıldığını açıkladı.

Raporda, açıklanmayan ihalelerin toplam tutarının yaklaşık 40,5 milyar TL; açıklanan ihale tutarı 1 milyar 446 milyon TL, bunun da 1.37 milyar TL’lık bölümünü Cengiz Holding’in aldığına dikkat çekildi. Cumhuriyet’in haberine göre, CHP’li Akın, “AK Parti, Kamu İhale Kanunu’nun istisnai hükümlerini istismar ederek, istisnayı usul haline getirmeye başladı. Pazarlık usûlü ile verilen ihaleler de bunun sonucudur. Halkın parasını bu usûlle yandaşlara veriyorlar” eleştirisi getirdi..

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