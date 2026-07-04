Bu kadar silah üretmek mantıklı değil

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NATO Parlamenter Asamblesi heyetinin ziyaretinde yaptığı değerlendirmelerde, savunma teknolojilerinin geleceğine ilişkin öngörülerini paylaşırken, silahlanma yarışının insanlık için ciddi riskler taşıdığını söyledi.

Dünyada giderek artan silah üretiminin çözüm olmadığını vurgulayan Bayraktar, “Bu kadar çok silah üretmek mantıklı değil. Akıllı olmak ve barışçıl bir dünya inşa etmeye çalışmak çok daha ucuz.” ifadelerini kullandı.

Savaşların yıkıcı sonuçlarına dikkat çeken Bayraktar, teknolojinin insanlığın faydasına kullanılmasının daha doğru olacağını belirterek, savunma yerine sağlık ve insan ihtiyaçlarına yönelik teknolojilerin geliştirilmesini arzu ettiğini dile getirdi.

Haber Merkezi