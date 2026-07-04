Ukrayna medyasına göre, Zelenskiy, başkent Kiev’deki Darnitskiy semtinde Rus saldırısı sonucu yıkılan bir apartmanın önünde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Zelenskiy, Ukrayna’nın hava savunması için daha fazla füzeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Rusya’nın Kiev’e bu gece düzenlediği yoğun hava saldırısına mutlaka karşılık vereceklerini kaydeden Zelenskiy, “Putin savaşı kaybediyor.” diye konuştu. Zelenskiy, Rusya’nın hem cephede hem de ekonomik alanda sorunları olduğunu savunarak “Net bir şekilde görülüyor ki, (Rusya) özellikle balistik füzelerle Ukrayna’ya yönelik saldırılarını daha da artıracak.” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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