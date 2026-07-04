Asgarî ücrette 5 bin kayıp

DİSK-AR, Haziran ayı itibarıyla enflasyon sebebiyle asgarî ücretin alım gücünün 4 bin 986 lira, en düşük emekli aylığının ise 3 bin 552 lira gerilediğini açıkladı.

Zamlar enflasyon farkını götürdü Raporda, yüksek enflasyonun özellikle dar gelirli kesimleri daha fazla etkilediği, düşük gelirli hanelerin artan kira ve temel ihtiyaç giderleri sebebiyle gıda harcamalarını kısmak zorunda kaldığı belirtilirken, yıllık en yüksek fiyat artışının eğitimde gerçekleştiği ifade edildi. Öte yandan DİSK-AR, ücretlerde yaşanan reel kayıpları ayrıntılı olarak inceleyen Ücret Kayıpları Araştırması'nın 6 Temmuz 2026’da yayımlanacağını duyurdu. Haber Merkezi

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