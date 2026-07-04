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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

O artık Afar halkının “Kraliçe”si

04 Temmuz 2026, Cumartesi 11:36
Etiyopya’da göçebe bir halkın içinde hayatını sürdüren Valerıe Browning’in fedakârlığı dikkat çekti. Valerıe Brownıng, Afar halkı için artık bir “Kraliçe”.

İSTANBUL / YENİ ASYA - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında Avustralyalı hemşire Valerie Browning’i anlatan Avustralya Nur Vakfı Genel Koordinatörü Fatih Yargı, Browning’in 23 yaşında genç bir kızken gönüllü olarak gittiği Afar bölgesine nasıl hem gönlünü hem ömrünü verdiğini dile getirdi. 

BAZEN KISA BİR YOLCULUK BİR ÖMRE DÖNÜŞÜR

Kendisinin de bir kurban organizasyonu vesilesiyle Etiyopya’nın Afar bölgesine yolunun düştüğünü ifade eden Yargı, “Bazen bir insan, kısa bir yolculuğa çıkar; ama o yolculuk bir ömre dönüşür. Valerie Browning’in kendisini adadığı Afar halkı ve topraklarıyla benim de yolum yıllar önce 2012’de kesişmişti” dedi. Afar halkının yokluk içinde ama gönlü zengin insanlar olduklarını anlatan Yargı, üç dört yıl boyunca her Kurban Bayramı’nda o insanların evlerinde misafir kaldığını ve ellerinden geldiğince onların derdini dert edinmeye çalıştıklarını ifade etti.

AFAR HALKININ ACISINI KENDİ ACISI BİLDİ 

Önceki günlerde bir akşam yemeğinde Afar halkının temsilcileriyle yeniden bir araya geldiğini belirten Yargı, Valerie Browning ve eşinin de aynı sofrada bulunduğunu dile getirdi. Söz konusu paylaşımında Valerie Browning’in hikayesini özetleyen Yargı, onun 1973 yılında gönüllü olarak Etiyopya’nın Afar bölgesine gittiğini, orada çölün ortasında hayata tutunmaya çalışan insanlarla karşı- laştığını ve görevi sona erdiğinde ülkesine dönebilecekken dönmediğini söyledi. “O Afar halkının acısını kendi acısı bildi. Onlarla aynı çadırda yaşadı, aynı sıcağı hissetti, aynı yokluğu paylaştı” diyen Yargı, Browning’in yıllar sonra Afar’ın önde gelen liderlerinden İsmail Ali Gardo ile evlendiğini anlattı.

KARDEŞLİK GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Valerie’nin eşi İsmail Ali Gardo’nun kendisine “Afar halkı seni çok seviyor, hâlâ senden ve yaptığınız hizmetlerden bahsediyorlar.” dediğini söz konusu paylaşımında aktaran Yargı, “Bu sözleri duymak beni temsil ettiğim vakfımız adına hem çok duygulandırdı hem de yıllar önce o topraklarda yaşadığımız kardeşlik günlerini hatırlattı” dedi. Yargı, “İnsan, bazan doğduğu yeri değil; gönlünü verdiği yeri vatan edinebilir. Gerçek zenginlik ise geride bırakılan eserlerde ve dokunulan hayatlarda gizlidir” cümleleriyle Valerie hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

O ARTIK “MAALİKA”

Afar halkı ile elli yılı aşkın zamandır aynı hayatı paylaşan Valeri Browning’in sağlık merkezleri kurduğunu, ebeler yetiştirdiğini, binlerce annenin güvenli doğum yapmasına, sayısız çocuğun hayatta kalmasına vesile olduğunu anlatan Yargı, “Aradan elli yılı aşkın zaman geçti. O artık dışarıdan gelen bir yabancı değil; Afar halkının ‘Maalika’sı, yani Kraliçesi olarak anılıyor” dedi.

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