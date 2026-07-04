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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Zamlar enflasyon farkını götürdü

04 Temmuz 2026, Cumartesi 11:50
TÜİK’in açıkladığı haziran enflasyonuyla emekli ve kamu çalışanlarının maaş artışları netleşirken, peş peşe gelen zamların enflasyon farkını daha cebe girmeden erittiği belirtiliyor.

TÜİK’in açıkladığı Haziran enflasyonuyla emekli ve kamu çalışanlarının alacağı artış cebe girmeden peş peşe zamlarla eridi. TÜİK’in güvenilir olmayan verileri ile hissedilen enflasyona ulaşmayan oranlardan açıklanmadan, başka bir deyişle daha resmî enflasyona uyumlu farklar belirlenmeden peş peşe zincir zamlar emeğiyle geçinenlerin cebinden çaldı. Gıda fiyatları durmuyor, sağlık ve ulaşımın giderleri katlanıyor. Kuru soğandan sandalyeye zam gelirken asgarî ücrete ara zam gündemde dahi değil. Sendikalar ise suskun. 

Sendiklar sessiz kalıyor

Birgun’ün haberine göre, Yazar Zafer Aydın, en ağır kriz şartlarında ortaya çıkan sessizliğin sebebini değerlendirerek “Ücret artışı talebinde bulunmamak, grevsiz, sorunsuz, baş ağrısına yol açmayacak sözleşme arzusunun bir sonucu. Şimdi değilse ne zaman konuşacaklar?” diye sordu. Aydın, bu sessizliğin toplu iş sözleşmelerinde yüksek ücret artışı taleplerinden kaçınma anlayışıyla da bağlantılı olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi

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Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Haziran’da aylık bazda yüzde 0,99, yılık bazda yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, Haziran’da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,03, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,26 yükseldi. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 1,8 artış gösterdi. TÜFE, Haziran’da geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 17,76, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,11 yükseliş kaydetti. Yİ-ÜFE’de Aralık 2025’e göre yüzde 16,09, geçen yılın Haziran ayına kıyasla yüzde 28,09 artış gerçekleşti.

Haber Merkezi

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