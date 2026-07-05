Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Kıyamete inanmayıp kendi hevesine uyan kimse, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın; yoksa helâk olursun.” Tâhâ Sûresi: 16 HADİS: Kur’ân ilâcın tâ kendisidir. Camiü’s-Sağir, No: 2952

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