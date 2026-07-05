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5 TEMMUZ 2026 PAZAR - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

05 Temmuz 2026, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Kıyamete inanmayıp kendi hevesine uyan kimse, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın; yoksa helâk olursun.”

Tâhâ Sûresi: 16

HADİS:

Kur’ân ilâcın tâ kendisidir.

Camiü’s-Sağir, No: 2952

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