Madımak faciası, derin yaralar açtı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Madımak Katliamı’nın 33. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Uysal, “33 sene evvel Sivas’ta yaşanan Madımak faciası, milletimizin vicdanında derin yaralar açan, şüphesiz yakın tarihimizin en acı hadiselerindendir. Bu elim olayda can veren tüm vatandaşlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyor, ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. İnsan hayatını, düşünce ve inanç hürriyetini her şeyin üzerinde gören bir anlayışın temsilcileri olarak biliyoruz ki; hiç bir fikir ayrılığı, hiç bir inanç farklılığı ve hiç bir toplumsal gerilim, şiddeti ve insan hayatına kastetmeyi meşru kılamaz. Demokratik toplumların gücü, farklılıklarını çatışma sebebi değil, zenginlik olarak görebilmelerinden gelir. Madımak’ta kaybettiğimiz canlar, bize hoşgörünün, karşılıklı saygının, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin ne kadar hayati değerler olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Demokrat Parti olarak; ayrımcılığı, nefret dilini, her türlü fanatizmi ve şiddeti reddediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

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