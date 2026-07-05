Can Kardeş tatilde de sizinle - Can Kardeş Temmuz sayısı çıktı!

Çocukların yol arkadaşı ve en sevdiği dergi Can Kardeş’in Temmuz sayısı çıktı.

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İSTANBUL YENİ ASYA - İREM ÖZDEMİR

Karnelerin alınmasıyla birlikte başlayan yaz tatiline, Can Kardeş’in yeni sayısı birbirinden renkli ve öğretici içeriklerle eşlik ediyor. Eğlendirirken düşündüren, öğretirken değer kazandıran sayfaların yer aldığı bu sayıda; Yaz Kur’ân kurslarından tefekküre, piknikten bilimsel meraka kadar birçok konu ele alınıyor.

Yaz Kur’ân Kursları hayatı öğretiyor

Bu sayının öne çıkan dosyalarından biri Yaz Kur’ân kursları oldu. Çocukların yalnızca dinî bilgiler edinmediği; paylaşmayı, sabrı, kardeşliği ve güzel ahlâkı da yaşayarak öğrendiği bu önemli eğitim ortamı farklı yönleriyle sayfalara taşındı. Renkli Düşünceler bölümünde, Yaz Kur’ân Kursu’na ilk kez giden Elif ve Yasin’in heyecan dolu ilk günü hikâyeleştiriliyor. İki kardeşin yaşadığı ilk tecrübeler, okurları hem tebessüm ettirecek hem de kendi ilk gün heyecanlarını hatırlatacak.

Piknik ve tefekkür bir arada

Arif’in Dünyası’nda, yaz mevsimini değerlendiren kahramanımızın tabiatı bir tefekkür penceresinden okuyuşuna yer veriliyor. Kâinatın bir kitap gibi nasıl okunabileceği, sade ve etkileyici bir anlatımla çocuklara sunuluyor.

Kardeşliğin güzelliği

Bizden Haberler bölümünde ise Adana’daki Can Kardeş okurlarının gerçekleştirdiği piknik buluşması tanıtılıyor. Paylaşmanın, kardeşliğin ve birlikte vakit geçirmenin güzelliği fotoğraflar ve haber diliyle okurlara aktarılıyor.

Deniz neden tuzludur?

Nurgül’ün Resimlerle Not Defteri’nde ise bu kez çocukların sıkça merak ettiği bir soruya yer veriliyor: Deniz neden tuzludur? Peki, minik kahramanımız bu soruya nasıl cevap veriyor? Birlikte okuyalım.

Sevilen kahramanlar sizlerle

Okurların ilgiyle takip ettiği Bizim Can, Vız Vız Arı, Şenlik ve Çizgilerle Kıssalar, bu sayıda da yeni hikâyeleriyle dergide yer alıyor. Eğlenceli anlatımların yanında, düşündüren ve değer kazandıran mesajlar da çocuklarla buluşturuluyor.

Yaz boyunca dostunuz: Can Kardeş

Çocukların manevî gelişimi destekleyen dosyaları, düşündüren hikâyeleri, eğlenceli etkinlikleri ve sevilen kahramanlarıyla Can Kardeş’in yeni sayısı, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için zengin bir okuma deneyimi sunuyor. Her sayfasında yeni keşiflere ve yeni heyecanlara yer veren bu sayı, okurlarını yine dopdolu bir içerikle buluşturuyor.