Modern çağın getirdiği olumsuzluklara ve çocukların karşı karşıya kaldığı tehditlere dikkat çekilen Cuma hutbesinde “Değerlerimiz mizah malzemesi yapılmasın” çağrısında bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, dünkü cuma hutbesinde, önümüzdeki pazartesi açılacak Kur’an kurslarına gençleri ve çocukları davet ederken, çeşitli ortamlarda “mizah” adı altında değerlerimizin malzeme yapılmasını eleştirdi.

HEM BEDEN HEM RUH İMAR EDİLMELİ

“Beden ve ruhun, dünya ve ahiretin birlikte imar ve ihya edilmesi gerektiği” vurgulanan hutbede, insanı gerçek anlamda değerli kılan unsurun bilgisiyle birlikte imanını, başarısıyla birlikte ahlâkını koruyabilmesi olduğu ifade edildi. Hutbede, Hz. Muhammed’in, “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır” nasihatiyle bu hususa dikkati çektiği aktarıldığı.

ÇOCUKLARI DEĞERLERİMİZDEN UZAKLAŞTIRIYOR

Hutbede, modern çağın getirdiği olumsuzluklara ve çocukların karşı karşıya kaldığı tehditlere de değinildi. Anne babalara seslenilen hutbede, “Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimağlar, batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıya” denildi.

ÇARE İLİM VE HİKMETİ ÇOCUKLARLA BULUŞTURMAK

Bu tehditler karşısında çaresiz olunmadığı aktarılan hutbede, çarenin, akıllara ve kalplere hitap eden ilim ve hikmeti en güzel şekilde çocuklarla buluşturmak olduğu ifade edildi. Hutbede, çocuklara helal haram hassasiyeti kazandırılması ile millî ve manevî değerleri özümsemelerine katkı sunulması gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi