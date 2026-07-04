İsrail’e silah ambargosu uygulanmalı

Filistin kökenli ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, İsrail’in Gazze’deki soykırımının 1000. gününde ABD hükümetine İsrail’e silah ambargosu uygulama çağrısında bulundu.

Tlaib, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Bugün, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımın başlamasının 1000. günü.” ifadesini kullandı. Paylaşımında Tlaib, “Bugüne kadar, hükümetimizin tam desteğiyle Filistinliler bu apartheid rejimi tarafından katledilmeyi sürdürdü. Şu an tam bir silah ambargosuna ve failleri adalete teslim etmeye ihtiyacımız var. Özgür Filistin.” mesajını verdi. AA

Okunma Sayısı: 363

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.