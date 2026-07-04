Gazze’de yıkımın bilançosu 80 milyar $

Gazze’deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, soykırım ve ateşkes süreçlerinde devam eden saldırıların bölgedeki altyapı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi temel alanlarda yol açtığı yıkımın boyutları paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu 1000 günde 15 hayatî sektörde yaşanan doğrudan maddî kayıpların ilk belirlemelere göre toplamda 80 milyar dolar olduğu belirtildi. Sektör bazındaki zararların detaylandırıldığı açıklamada, en büyük hasarın konut sektöründe yaşandığı ve bu alandaki maddî kaybın yaklaşık 34 milyar doları bulduğu kaydedildi. Sağlık alanında yaklaşık 6 milyar dolar, hizmet ve belediyeler sektörünün ise yine yaklaşık 6 milyar dolar düzeyinde doğrudan zarara uğradığı ifade edildi. AA

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