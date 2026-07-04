Haksızlıklardan uzak durun

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin mezuniyet töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya mezunlara, “Hayatınız boyunca gösterişten, haksızlıktan ve kolay yoldan kazanma arzusundan uzak durun” tavsiyesinde bulundu.

AYM Başkanı Özkaya, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin mezuniyet töreninde konuştu. Özkaya, şunları ifade etti: “Sizler yarının hukukçuları olarak toplumun devlete olan güvenini daha da güçlendirecek, hukuka duyulan saygıyı pekiştirecek, adaletin tesisini sağlayacak kişilersiniz. Görevinizin yalnızca davaları sonuçlandırmak olmadığını, toplumsal barışın, huzurun ve güvenin teminatı olduğunu da unutmayın.”

Vicdansız, hukuk güven vermez

Özkaya, adalet terazisini doğru tutabilmek için yalnızca kanun bilgisinin yeterli olmadığını, vicdan hassasiyeti ile ahlâkî müktesebatın da hukuk mesleğinin ayrılmaz unsurları olduğunu belirterek, “Hakikati aramayan bilginin, vicdanla buluşmayan hukukun ve insan onurunu merkeze almayan adalet anlayışının kalıcı bir güven inşa etmesi mümkün değildir. İnanıyorum ki sizler bilgiyle vicdanı, hür düşünceyle sorumluluk duygusunu bir arada taşıyan hukukçular olarak ülkemizin hukuk sistemine önemli katkılar sunacaksınız.” değerlendirmesinde bulundu.

Kolay kazanç arzusuna kapılmayın

“Hangi mesleği seçerseniz seçin yalnızca kendiniz için değil, aileniz, toplumunuz ve ülkeniz için de değer üretmeye çalışın” ifadesini kullanan Özkaya, şunları kaydetti: “Dürüst olun, adaletli olun, iyiliğin ve erdemin sembolü olmaya çalışın. Emekle kazanmanın, alın terinin ve helâl lokmanın değerini hiçbir zaman küçümsemeyin. Hayat size zaman zaman kolay olanla doğru olan arasında bir tercih sunacaktır. Her daim kolay olanı değil, doğru olanı tercih etme cesareti gösterin. Hayatınız boyunca gösterişten, haksızlıktan ve kolay yoldan kazanma arzusundan uzak durun.” Özkaya, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.