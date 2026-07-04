"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Haksızlıklardan uzak durun

04 Temmuz 2026, Cumartesi 00:27
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin mezuniyet töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya mezunlara, “Hayatınız boyunca gösterişten, haksızlıktan ve kolay yoldan kazanma arzusundan uzak durun” tavsiyesinde bulundu.

AYM Başkanı Özkaya, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin mezuniyet töreninde konuştu. Özkaya, şunları ifade etti: “Sizler yarının hukukçuları olarak toplumun devlete olan güvenini daha da güçlendirecek, hukuka duyulan saygıyı pekiştirecek, adaletin tesisini sağlayacak kişilersiniz. Görevinizin yalnızca davaları sonuçlandırmak olmadığını, toplumsal barışın, huzurun ve güvenin teminatı olduğunu da unutmayın.”

Vicdansız, hukuk güven vermez

Özkaya, adalet terazisini doğru tutabilmek için yalnızca kanun bilgisinin yeterli olmadığını, vicdan hassasiyeti ile ahlâkî müktesebatın da hukuk mesleğinin ayrılmaz unsurları olduğunu belirterek, “Hakikati aramayan bilginin, vicdanla buluşmayan hukukun ve insan onurunu merkeze almayan adalet anlayışının kalıcı bir güven inşa etmesi mümkün değildir. İnanıyorum ki sizler bilgiyle vicdanı, hür düşünceyle sorumluluk duygusunu bir arada taşıyan hukukçular olarak ülkemizin hukuk sistemine önemli katkılar sunacaksınız.” değerlendirmesinde bulundu.

Kolay kazanç arzusuna kapılmayın

“Hangi mesleği seçerseniz seçin yalnızca kendiniz için değil, aileniz, toplumunuz ve ülkeniz için de değer üretmeye çalışın” ifadesini kullanan Özkaya, şunları kaydetti: “Dürüst olun, adaletli olun, iyiliğin ve erdemin sembolü olmaya çalışın. Emekle kazanmanın, alın terinin ve helâl lokmanın değerini hiçbir zaman küçümsemeyin. Hayat size zaman zaman kolay olanla doğru olan arasında bir tercih sunacaktır. Her daim kolay olanı değil, doğru olanı tercih etme cesareti gösterin. Hayatınız boyunca gösterişten, haksızlıktan ve kolay yoldan kazanma arzusundan uzak durun.” Özkaya, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

AA

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Haksızlıklardan uzak durun

    Ecel gelmeyince ölüm gelmez

    Değerlerimiz mizah malzemesi yapılmasın

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    NASA teleskobuna Dünya'ya düşme tehlikesinden dolayı kurtarma operasyonu

    Madımak faciası, derin yaralar açtı

    Gazze'de soykırımın 1000. günü

    Gazze'de Filistinli esire işkence yapıldığını itiraf etti

    Venezuela'da ölenlerin sayısı 2 bin 595'e yükseldi

    Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

    Japonya'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

    Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 40 kişi öldü

    Enflasyon verileri açıklandı - TÜİK: %32,11; ENAG %51,49

    Çocuklar için küresel çağrı

    Çocukları boş bırakmayın

    Ruh sağlığımız bozuluyor

    Venezuela’da 7 günlük yas ilân edildi

    Bediüzzaman Said Nursî Kastamonu’da da yâd edilecek

    Rusya-Ukrayna savaşında korkunç bilanço

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ecel gelmeyince ölüm gelmez
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Haksızlıklardan uzak durun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.