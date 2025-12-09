"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Vergi adaletsizliğinde birinciyiz

09 Aralık 2025, Salı 17:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin tümü üzerinde partisi adına konuştu.

Özel, 2026 yılı bütçesinin yüzde 97,5’inin vergi gelirlerinden oluştuğunu belirterek, her 100 liralık verginin 63 lirasının dolaylı vergi, her 100 liranın 25 lirasının da çalışanlardan kesilen gelir vergisi olduğunu dile getirdi.

Şirketlerin ödeyeceği kurumlar vergisinin ise yüzde 11 olduğunu aktaran Özel, “Avrupa’da dolaylı vergilerin bu kadar yüksek, gelir vergisinin bu kadar fazla, şirketlerden alınan verginin bu kadar düşük olduğu bir başka ülke yok. Türkiye vergi adaletsizliğinde de Avrupa birincisi. Yeni yılda hep birlikte saniyede 495 bin lira vergi ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Endonezya-Cakarta'da 7 katlı binada yangın çıktı: 22 kişi öldü

    Almanya'da SDP’den başörtüsü yasağına tepki

    Asgari ücret, beklentileri karşılamayacak

    “11’inci yargı paketinde somut ve bağlayıcı hiçbir şey yok”

    Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Vergi adaletsizliğinde birinciyiz

    Dervişoğlu: Bütçenin yedide biri faize

    Cumhur’un elleri ret için kalktı

    İsrail en çok gazeteci öldüren ülke

    İşgal etti, duvar örüyor

    AB: Suriye için tarihî fırsat

    Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü

    Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar büyüyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

    Japonya'daki 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı - Artçı deprem uyarısı yapıldı

    '2025, kayıtlardaki en sıcak 2. yıl olacak'

    Trump'tan AB'ye sert X tepkisi

    Resmi itiraf... Milyonlar enflasyona ezdirildi

    Dünya Kupası'na doğru FIFA'ya insan hakları uyarısı

    Myanmar'da askeri yönetimin saldırısında 18 kişi öldü, 20 kişinin yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    29 şüphelinin tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildiği 'futbolda bahis' soruşturmasında son durum?
    Genel

    Cumhur’un elleri ret için kalktı
    Genel

    Japonya-Misawa açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı!
    Genel

    Resmi itiraf... Milyonlar enflasyona ezdirildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İşgal etti, duvar örüyor
    Genel

    Avrupa, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri istiyor
    Genel

    Myanmar'da askeri yönetimin saldırısında 18 kişi öldü, 20 kişinin yaralandı
    Genel

    TSK’dan Suriye’ye sevkiyat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.