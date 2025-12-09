Vergi adaletsizliğinde birinciyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin tümü üzerinde partisi adına konuştu.

Özel, 2026 yılı bütçesinin yüzde 97,5’inin vergi gelirlerinden oluştuğunu belirterek, her 100 liralık verginin 63 lirasının dolaylı vergi, her 100 liranın 25 lirasının da çalışanlardan kesilen gelir vergisi olduğunu dile getirdi. Şirketlerin ödeyeceği kurumlar vergisinin ise yüzde 11 olduğunu aktaran Özel, “Avrupa’da dolaylı vergilerin bu kadar yüksek, gelir vergisinin bu kadar fazla, şirketlerden alınan verginin bu kadar düşük olduğu bir başka ülke yok. Türkiye vergi adaletsizliğinde de Avrupa birincisi. Yeni yılda hep birlikte saniyede 495 bin lira vergi ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

