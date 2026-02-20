"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Ramazan'da Kur'ân harflerinin sevabı

İbrahim Günaydın
20 Şubat 2026, Cuma
Kur'ân-ı Kerîm'in en çok okunduğu ay Ramazan ayıdır. Çünkü Kur'ân Ramazan ayında ve Kadir Gecesi’nde inzal olmuştur. Kur'ân'ın; harf başına en az bir, on, 70, 700, 1000 ve daha fazla sevap ve hasenesi vardır. Üç aylarda, Cuma günleri daha ziyâde ve Kadir Gecesi’nde ise 30 bin sevap vardır.

İbni Abbas (ra) den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz (asm): "Zilzal Suresi Kur'ân'ın yarısına denktir. Kâfirûn Suresi dörtte birine; İhlâs Suresi üçte birine denktir." buyurmuştur. Yâsin Suresi’nin ise on Kur'ân kadar ecir ve sevabı vardır. Yâsin Suresi’nin her harfine de 1500 sevap ve hasene vardır. İhlâs Suresi’nin her harfine 1500 sevap vardır. İhlâs Suresi Besmele ile berâber 69 harftir. 69'u 1500 ile çarptığımızda toplam 103500 sevap eder. Bu da Kur'ân'ın üçte birine tekâbül eder. Çünkü Kur'ân'ın toplam harf sayısı 300620'dir. Bu durum Cenab-ı Allah'ın kullarına bir ikramı, bir ihsânı ve büyük bir lütfudur. Ektiğimiz bir mercimekten Allahu Teâlâ 30 veya 40 mercimek veriyor. 

Haşhaş tohumu daha çok veriyor. Maddî nimetlerde bile Rezzâk-ı Kerîm, bire on, bire kırk ve daha fazla verirse; manevî ve uhrevî bakımdan muzaaf sevap niçin vermesin? Çünkü Ğanî, Cûd, Kerîm ve Ğaffâr olan Allah'ın ikramları ve hazinesi hesapsızdır. O, her şeye kâdirdir. Rahman, Rahîm, Samed, Ğafûr ve Şekûr olan Allah'ın kullarına ikramı, ihsanı ve sevabı sonsuzdur.

"Meselâ, Kur'ân-ı Hakîm’in üç yüz bin altı yüz yirmi harfi olduğundan; Sure-i İhlâs Besmele ile beraber altmış dokuzdur, üç defa altmış dokuz iki yüz yedi harftir; demek Sure-i İhlâs'ın herbir harfinin haseneleri bin beş yüze yakındır." 1  En elzemi ve ehemmi de; Kur'ân'ı dilimizle okuduğumuz gibi, lisan-ı hâlimizle de okumalıyız. Çünkü Kur'ân, amel ve güzel ahlâk kitabıdır. İman, istikâmet, ihlâs, sevap, hasene, ecir, mükâfât, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

Dipnot:

1- Sözler, s. 312.

