"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Ramazan’da dayanışma çağrısı - Yeni Asya Vakfı’ndan Risale-i Nur merkezli hizmet anlayışı

19 Şubat 2026, Perşembe 10:39
Yeni Asya Vakfından yapılan açıklamada, Risale-i Nur merkezli hizmet anlayışı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü kurban, yardım ve sosyal destek projelerinin devam ettiği belirtilerek hayırseverler katkı sunmaya davet edildi.

Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı, Ramazan ayıyla birlikte hem yurt içinde, hem yurt dışında yürüttüğü yardım ve hizmet projelerine devam ettiğini duyurdu. Vakıf açıklamasında, İstanbul merkezli olmak üzere Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında gönüllü olarak Risale-i Nur hizmetlerine destek verildiğini ifade edildi. 

Risale-i Nur merkezli hizmet anlayışı

Vakıfın, kuruluş senedinde yer alan gaye doğrultusunda; millî, ahlâkî, dinî ve tarihî esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmî çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada ayrıca, fertlerin bu esaslara göre yetişmesi ve şahsiyet kazanmasına yönelik her türlü faaliyetin desteklendiği kaydedildi. Bu çalışmaların temelinde ise Risale-i Nur hakikatlerinin yer aldığı vurgulandı. 

Vakıf hizmetleri olarak, Risale-i Nur hizmetlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, okunması ve anlaşılması için çeşitli organizasyonlar, yayın faaliyetleri ve sosyal destek projeleri yürütüldüğü ifade edildi.

Yurt içindeki çalışmalar

Açıklamada, hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye genelinde çeşitli yardım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. 

Bu kapsamda;

1- Kurban Bağışı (Adak, Akika, Nafile):

- Adak Kurbanı (Yurtiçi-Küçükbaş)

- Akika Kurbanı (Yurtiçi-Küçükbaş)

- Şükür Kurbanı (Yurtiçi-Küçükbaş)

2- Genel Bağış

3- Eğitim Bursu (1 aylık)

4- Fitre (Fıtır Sadakası)

5- Fidye Bağışı

6- Zekat

7- Gıda Kolisi (Ramazan Paketi) Bağışı (Yurtiçi)

8- Risale-i Nur Hizmetlerine Destek Olmak

başlıkları altında çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda kolileri ve aynî yardımların, bağışçıların katkılarıyla organize edildiği kaydedildi.

Yurtdışındaki hizmetler

Vakfın yurt dışındaki yardım faaliyetlerinin de devam ettiği belirtildi. 

Bu kapsamda;

1-Yurtdışı Kurban Bağışı (Adak, Akika, Şükür) Projesi:

- Adak Kurbanı (Yurtdışı-Büyükbaş 1 Hisse)

- Akika Kurbanı (Yurtdışı- Büyükbaş 1 Hisse)

- Şükür Kurbanı (Yurtdışı- Büyükbaş 1 Hisse)

2- Katarakt Ameliyatı Projesi

3- Su Kuyusu Projesi

4- Filistin/Gazze Acil Destek Projesi

5- Gıda Kolisi (Ramazan Paketi) Bağışı (Yurtdışı)

gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bağış çağrısı

Yeni Asya Vakfı, “Risale-i Nur Hizmetlerine Destek” projesi kapsamında bağışçıları yardım çalışmalarına katkı sunmaya davet etti. Bağışların vakfın internet sitesi (https://www. yav.org.tr/bagis) üzerinden yapılabildiği veyahut aşağıda belirtilen İBAN hesaplarına EFT-Havale gönderilebileceği ifade edildi. 

Hesap Adı: Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı 

Kuveyt Türk (TL): TR11 0020 5000 0000 8128 1000 01 

(Döviz hesapları için iletişime geçebilirsiniz.)

Vakıftan yapılan açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekilerek, hayırseverlerin desteğiyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.

Okunma Sayısı: 346
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Batı Şeria'nın fiili olarak ilhakına şahit oluyoruz'

    ABD'de 13 eyalet Trump yönetiminden davacı

    Trump henüz nihai İran kararını vermedi

    İstanbul-İzmir Otoyolu yeniden açıldı

    Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı ağırlıyor

    "Casperlar" suç örgütü soruşturması sürüyor: 9'u polis 17 kişi hakkında gözaltı kararı

    80 ülke İşgal Planını kınadı

    İftar sofraları küçüldü

    Devasa faiz yükü yanlış ekonomik politikalar sonucu

    Bakanlıktan faiz açıklaması: Geçmişten kalan ödemeler

    İran-ABD görüştü

    Samsun-İlkadım'daki kazada yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi yaralandı

    Nijerya'da maden sahasında patlama oldu: 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

    Dünyaya ve ABD'ye ders niteliğinde bir duruş örneği daha: ''İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim''

    İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 202 şüpheliden 128'i tutuklandı

    ABD'den Orta Doğu'ya çok sayıda savaş uçağı sevkiyatı

    Ramazan ayı New York'ta da coşkuyla geçecek

    Pezeşkiyan: Biz savaşmak istemiyoruz ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz

    Şara, genel af ilan etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İran-ABD görüştü
    Genel

    80 ülke İşgal Planını kınadı
    Genel

    Bakanlıktan faiz açıklaması: Geçmişten kalan ödemeler
    Genel

    Devasa faiz yükü yanlış ekonomik politikalar sonucu
    Genel

    İftar sofraları küçüldü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İstanbul-İzmir Otoyolu yeniden açıldı
    Genel

    "Casperlar" suç örgütü soruşturması sürüyor: 9'u polis 17 kişi hakkında gözaltı kararı
    Genel

    Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı ağırlıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.