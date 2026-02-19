Ramazan’da dayanışma çağrısı - Yeni Asya Vakfı’ndan Risale-i Nur merkezli hizmet anlayışı

Yeni Asya Vakfından yapılan açıklamada, Risale-i Nur merkezli hizmet anlayışı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü kurban, yardım ve sosyal destek projelerinin devam ettiği belirtilerek hayırseverler katkı sunmaya davet edildi.

Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı, Ramazan ayıyla birlikte hem yurt içinde, hem yurt dışında yürüttüğü yardım ve hizmet projelerine devam ettiğini duyurdu. Vakıf açıklamasında, İstanbul merkezli olmak üzere Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında gönüllü olarak Risale-i Nur hizmetlerine destek verildiğini ifade edildi.

Risale-i Nur merkezli hizmet anlayışı

Vakıfın, kuruluş senedinde yer alan gaye doğrultusunda; millî, ahlâkî, dinî ve tarihî esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmî çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada ayrıca, fertlerin bu esaslara göre yetişmesi ve şahsiyet kazanmasına yönelik her türlü faaliyetin desteklendiği kaydedildi. Bu çalışmaların temelinde ise Risale-i Nur hakikatlerinin yer aldığı vurgulandı.

Vakıf hizmetleri olarak, Risale-i Nur hizmetlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, okunması ve anlaşılması için çeşitli organizasyonlar, yayın faaliyetleri ve sosyal destek projeleri yürütüldüğü ifade edildi.

Yurt içindeki çalışmalar

Açıklamada, hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye genelinde çeşitli yardım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu kapsamda;

1- Kurban Bağışı (Adak, Akika, Nafile):

- Adak Kurbanı (Yurtiçi-Küçükbaş)

- Akika Kurbanı (Yurtiçi-Küçükbaş)

- Şükür Kurbanı (Yurtiçi-Küçükbaş)

2- Genel Bağış

3- Eğitim Bursu (1 aylık)

4- Fitre (Fıtır Sadakası)

5- Fidye Bağışı

6- Zekat

7- Gıda Kolisi (Ramazan Paketi) Bağışı (Yurtiçi)

8- Risale-i Nur Hizmetlerine Destek Olmak

başlıkları altında çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda kolileri ve aynî yardımların, bağışçıların katkılarıyla organize edildiği kaydedildi.

Yurtdışındaki hizmetler

Vakfın yurt dışındaki yardım faaliyetlerinin de devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda;

1-Yurtdışı Kurban Bağışı (Adak, Akika, Şükür) Projesi:

- Adak Kurbanı (Yurtdışı-Büyükbaş 1 Hisse)

- Akika Kurbanı (Yurtdışı- Büyükbaş 1 Hisse)

- Şükür Kurbanı (Yurtdışı- Büyükbaş 1 Hisse)

2- Katarakt Ameliyatı Projesi

3- Su Kuyusu Projesi

4- Filistin/Gazze Acil Destek Projesi

5- Gıda Kolisi (Ramazan Paketi) Bağışı (Yurtdışı)

gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bağış çağrısı

Yeni Asya Vakfı, “Risale-i Nur Hizmetlerine Destek” projesi kapsamında bağışçıları yardım çalışmalarına katkı sunmaya davet etti. Bağışların vakfın internet sitesi ( https://www. yav.org.tr/bagi s) üzerinden yapılabildiği veyahut aşağıda belirtilen İBAN hesaplarına EFT-Havale gönderilebileceği ifade edildi.

Hesap Adı: Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı

Kuveyt Türk (TL): TR11 0020 5000 0000 8128 1000 01

(Döviz hesapları için iletişime geçebilirsiniz.)

Vakıftan yapılan açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekilerek, hayırseverlerin desteğiyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.