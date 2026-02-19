Sultan Murad'ın yasakları yer altında geçmez

4. Murat içki ve sigara içmeyi yasaklayan bir ferman yayınlamış. Yasağı bizzat denetlemek için, tebdil-i kıyafetle İstanbul’un değişik semtlerini dolaşırken Galata’ya gelmiş. Bir takım kişilerin yerin altına bir yere indiklerini görmüş. O da oraya inmiş. Bir de ne görsün? Orada ayyaşlar kafayı çekiyorlar. Onlardan birinin yanına oturarak ona yavaşça sormuş: “Birader! Sultan Murad'ın içkiyi yasakladığını sen duymadın mı?” Adam sarhoş haliyle: "Git işine be adam! Sultan Murad'ın yasakları yeryüzünde geçer, yer altında değil” demiş. Padişah, kalbe kabul ettirmeden görünüşte bir şeyi yasaklamanın çok faydalı olmayacağını anlamış.