"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Sath-ı arz bir mescid

Burhan ZENGİN
20 Şubat 2026, Cuma
Umre Hatıraları -1-

Bir ömür boyu ertelenen hasretti mübarek mekânları ziyaret etmek. Her hayırlı iş gibi bu ziyaretin manileri hep önümde set oldu, tıkadı. Yaş atmış beş olup emeklilik kapıya dayandığında, emekliliğin bereketiyle bir miktar nakit ele geçince, engellere takılmak için bir neden kalmamıştı. Hayat arkadaşım ile birlikte mübarek mekânlara gitme arzuma nail olamasam da yollara düşme zamanının geldiğine inanmış ve hedefe kilitlenmiştim. Artık ilgili şirkete müracaat etmiş, farklı duyguların anaforuna tutulmuştum. 

Önceki yıllarda bu mekânlara sık sık giden dostların bilgi ve tavsiyelerine çok ihtiyacımın olduğu bilincindeydim. Doğru bilgilerle bu makbul ibadete, umre ziyaretine başlanması gerektiğinin farkındaydım. Mukaddes mekân ziyaretiyle ilgili her tavsiyeye, bilgiye kulak kabarttım, dimağıma, hayal dünyama birçok not aldım. O süreçte beslenmeyle ilgili hazırlık tavsiyelerini çok önemsemesem de yoldaşım, fedakâr bacımın çabalarıyla çantamın ağırlığı neredeyse iki katına çıkmıştı. Sonraki Mescid-i Haram’a yaptığımız yoğun ziyaretler sebebiyle oteldeki yemekleri kaçırıyor, oda arkadaşımla bacımın hediye ettiği ekmeğin ve çerezlerin ne kadar büyük nimet olduğunun farkına varacaktım.

Hazırlanma süreci tamamlanmış, Medine’ye ulaştıracak uçakta yerimizi almıştık. Bizleri biraz tedirgin eden bir saatlik gecikme telâşını geride bırakmış, Kur’ân tilaveti, ilâhîler ve Risale-i Nur’dan okuduğumuz, “Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber…” kısmıyla ruhlarımız, hayallerimiz manevî, derunî hazlarla buluşmuştu.

(Devam Edecek)

Okunma Sayısı: 398
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • İhsan Pilatin

    20.02.2026 14:46:13

    Allah kabul etsin Burhan Hocam.

  • Said Yüksekdağ

    20.02.2026 11:22:03

    Rabbim umrenizi kabul etsin..

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İlk cemre düştü

Rapor, lafta ve rafta kalmamalı

Zuckerberg çocukları bağımlı yapmakla suçlanıyor

“AİHM kararlarına uymak zorundayız”

Uysal: Garibanın sofrasından çalmayın

Komisyon raporu için son sözü Meclis söyleyecek: Sıra uygulamada

Bunun adı işgal ve ilhak

İsrail'in bütün kısıtlamalarına rağmen 60 bin kişi teravih için Mescid-i Aksa'daydı

"Acilen yeniden yapılmalı" raporu hazırlanmış ama...

'İran bize saldırırsa, hayal bile edemeyeceği bir karşılıkla yüzleşecek'

"Tarifeler olmasaydı, bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu"
📷

Selimiye Camisi hasreti sona erdi

Arjantin'deki çalışma reformu yasası tansiyonu yükseltti

Zekai Dede’de Ramazan Neşesi

İran: Saldırı durumunda meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız

Hatay-Kırıkhan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Barış Kurulu işgalin gölgesinde toplandı

Tedesco: Bu maçı kaybetmeyi kesinlikle hak ettik

Samsunspor, deplasmandan avantajla döndü

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Nurdan Katreler
Genel

'İran bize saldırırsa, hayal bile edemeyeceği bir karşılıkla yüzleşecek'
Genel

Arjantin'deki çalışma reformu yasası tansiyonu yükseltti
Genel

Zekai Dede’de Ramazan Neşesi
Genel

Tedesco: Bu maçı kaybetmeyi kesinlikle hak ettik
Genel

"Acilen yeniden yapılmalı" raporu hazırlanmış ama...
Genel

İsrail'in bütün kısıtlamalarına rağmen 60 bin kişi teravih için Mescid-i Aksa'daydı
Genel

Samsunspor, deplasmandan avantajla döndü
Genel

İran: Saldırı durumunda meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.