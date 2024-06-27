"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Aile hayatı dünyevî saadet için bir cennettir

Risale-i Nur'dan
27 Haziran 2024, Perşembe
(Dünden devam)

Üçüncü delil: İnsanların hayat-ı içtimaiyesinin medarı olan gençler, delikanlılar, şiddet-i galeyanda olan hissiyatlarını ve ifratkâr bulunan nefis ve hevalarını tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayat-ı içtimaiyenin hüsn-ü cereyanını temin eden, yalnız Cehennem fikridir. Yoksa, Cehennem endişesi olmazsa, “Galib olan hükmeder.” kaidesiyle o sarhoş delikanlılar, hevesatları peşinde bîçare zayıflara, âcizlere dünyayı cehenneme çevireceklerdi. Ve yüksek insaniyeti, gayet süflî bir hayvaniyete döndüreceklerdi.

Dördüncü delil: Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce, bir tahassungâh ise, aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise, samimî ve ciddî ve vefadarâne hürmet ve hakikî ve şefkatli ve fedakârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakikî hürmet ve samimî merhamet ise, ebedî bir arkadaşlık ve daimî bir refakat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, kardeşâne, arkadaşâne münasebetlerin bulunmak fikriyle, akidesiyle olabilir.

Meselâ, der: “Bu haremim, ebedî bir âlemde, ebedî bir hayatta daimî bir refika-i hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de, zararı yok. Çünkü, ebedî bir güzelliği var; gelecek. Ve böyle daimî arkadaşlığın hatırı için, her bir fedakârlığı ve merhameti yaparım” diyerek, o ihtiyare karısına, güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık, bir iki saat sûrî bir refakatten sonra ebedî bir firak ve müfarakata uğrayan arkadaşlık, elbette gayet sûrî ve muvakkat ve esassız, hayvan gibi bir rikkat-i cinsiye manasında ve bir mecazî merhamet ve sun’î bir hürmet verebilir. Ve hayvanatta olduğu gibi, başka menfaatler ve sair galib hisler, o hürmet ve merhameti mağlup edip, o dünya cennetini cehenneme çevirir.

İşte, iman-ı haşrînin yüzer neticesinden birisi, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye taallûk eder. Ve bu tek neticenin de yüzer cihetinden ve faydalarından mezkûr dört delile, sairleri kıyas edilse anlaşılır ki, hakikat-i haşriyenin tahakkuku ve vukuu, insaniyetin ulvî hakikati ve küllî hâceti derecesinde kat’îdir. Belki, insanın midesindeki ihtiyacın vücudu, taamların vücuduna delâlet ve şehadetinden daha zâhirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildirir. Ve eğer, bu hakikat-i haşriyenin neticeleri, insaniyetten çıksa, o çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayattar olan insaniyet mahiyeti, murdar ve mikrop yuvası bir lâşe hükmüne sukut edeceğini ispat eder. Beşerin idare ve ahlâk ve içtimaiyatı ile çok alâkadar olan içtimaiyyun ve siyasiyyun ve ahlâkıyyunun kulakları çınlasın. Gelsinler; bu boşluğu ne ile doldurabilirler? Ve bu derin yaraları ne ile tedavi edebilirler?

Gençlik Rehberi, s. 99

LÛ­GAT­ÇE:

ferzendâne: evlât gibi, evlâda yakışır şekilde.

hakikat-i haşriye: öldükten sonra dirilme ve Allah’ın huzurunda toplanıp hesap verme gerçeği.

melce: sığınacak, iltica edecek yer.

müfarakat: ayrılık.

refika-i hayat: hayat arkadaşı.

rikkat-i cinsiye: insanın kendi cinsinden olana acıması.

tahassungâh: sığınak.

zemberek: harekete geçiren unsur.

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milli Takım son 16 turuna yükseldi, Avusturya ile eşleşti

    Kontağı çevirmeye korkuyoruz

    Uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı!

    2.6 milyon kişi alkol kurbanı

    Asgari ücret artmazsa herkes olumsuz etkilenir

    Yılbaşındaki zam üç ayda eridi

    Almanya'dan ''bölgesel savaş" uyarısı

    Türkiye'deki en büyük 500 şirket 24 sektörde toplandı

    Avustralya Filistin'i yine tanıyamadı!

    Mark Rutte, NATO'nun yeni Genel Sekreteri oldu

    Gazze'de 21 bin çocuk kayıp

    Milyar dolar alıyor, tek kuruş vergi vermiyorlar

    Böyle kriz görmedim

    Depremin gerçek sorumluları yargılanmadı

    Yetersiz beslenme milyonlarca çocuğu etkiliyor

    Yangının hasarı 700 milyon

    Sırada aşar vergisi mi var?

    Şimşek de faizcilere çalışıyor

    İsrail’in niyeti Batı Şeria’yı da ilhak etmek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in ihlal kararları devam ediyor
    Genel

    Milli Takım son 16 turuna yükseldi, Avusturya ile eşleşti
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyet Ak Partisi mi?
    Mikail YAPRAK

    Mevlîdlerimiz ve Yeni Asya
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sömürgeci zalimlerin çekeceği var
    Çetin ACAR

    Bediüzzaman’ın gaye-i hayali Risale-i Nurlarla tahakkuk etmiştir
    Risale-i Nur'dan

    Aile hayatı dünyevî saadet için bir cennettir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce tedbir, sonra Âdil-i Mutlak’a havale!
    Faruk ÇAKIR

    İslam dünyasının derdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.