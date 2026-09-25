“Türkiye’yi çıkartın” deyince adım attılar

İYİ Partili Erhan Usta, borsadaki manipülasyon soruşturmalarının, Morgan Stanley Capıtal Internatıonal’ın (MSCI) Türkiye’nin bulunduğu fondan çıkarılması yönündeki çağrısının ardından geldiğini savundu.

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Fon meselesinden geriye kalan asıl soru: Kim denetlemedi, kim korudu?

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Borsa İstanbul’da yaşanan manipülatif işlemlerde piyasadaki fon büyüklüğünün 17-20 milyar doları bulduğunu belirterek, yaşanan süreci banker krizinden bu yana görülen “üçüncü büyük soygun” olarak nitelendirdi. Olayın siyaset, bürokrasi ve özel sektör üçgeninde gerçekleştiğini ileri süren Usta, “Dünyanın hiçbir yerinde hükümet desteği olmadan 20 milyar dolarlık bu kadar büyük bir vurgunun yapılması imkanı yoktur” dedi.

Felaket göz göre göre geldi

Konuşmasında kamu ve özel sektör arasındaki bağlantılara dikkat çeken Usta, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Necdet Kardaş’ın geçmişte Türkiye Petrolleri, Çalık Holding, Enerji Bakanlığı ve Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev yaptığını belirtti. Borsadaki manipülasyon iddialarının ilgili kurumlar tarafından daha önce fark edilmemiş olmasını sorgulayan Usta, “Bu kişilerin niye haberi yok veya haberi olmaması mümkün mü? Felaket göz göre göre geldi. Bakan ‘manipülasyon var’ diye açıklama yaptı” dedi.

Neden daha önce adım atılmadı?

MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’ın da suç duyurusunda bulunduğunu ve CİMER’e başvurduğunu söyleyen Usta, soruşturmalarda neden daha önce adım atılmadığını sorguladı. Usta, “Bu adım bugüne kadar niye atılmadı da şimdi atılıyor?” diye sorarak, gelişmelerin MSCI (Morgan Stanley Capital International) kapsamında Türkiye’nin bulunduğu fondan çıkarılması yönündeki çağrının ardından yaşandığını savundu. Usta, “Oradan ‘Bu fondan Türkiye’yi çıkartınız’ diye bir beyan üzerine adım atılmak durumunda kaldı” ifadelerini kullandı.

“BU VURGUN HÜKÜMET DESTEĞİ OLMADAN YAPILAMAZ”

Usta, iktidara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Türkiye Yüzyılı dediler, soygun yüzyılı oldu” ifadelerini kullandı. Son 3-4 yılda Osmangazi, Varlık Fonu, EPDK’nın rüzgâr ve güneş santrallerine ilişkin 35 bin megawattlık dağıtımı, Trendyol, kripto para ve son olarak fonlarla ilgili çeşitli “vurgun” iddialarını gündeme getirdiğini belirten Usta, söz konusu olayların toplam büyüklüğünün 20 milyar dolara ulaştığını öne sürdü. Usta, bu büyüklükteki olayların hükümetin bilgisi veya desteği olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ortaya çıkan iddialara rağmen herhangi bir istifa ya da görevden alma yaşanmadığını söyleyen Usta, “Bu kadar büyük bir soygun yapılıyor, ortaya bütün pislikler saçılmış durumda ama bir tane istifa yok” dedi.

Ankara - Anka

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5 lüks araç ve 750 milyon liraya el konuldu

İstanbul'daki fon soruşturmasında, tutuklu Muhammed Yarız'a ait, piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olan 5 lüks aracın toplam 26 bin 280 liraya devredildiği belirlendi. 4 araç muhafaza altına alındı, bir araç için çalışmalar sürüyor. Öte yandan fon soruşturmasında, üç işlem kapsamında yaklaşık 750 milyon liralık para donduruldu ve el koyma tedbiri uygulandı.

İstanbul - Anka