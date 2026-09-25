İran’dan komşularına havalimanı tehdidi

ABD’nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarını sertleştirmesinin ardından bölgede yeni bir gerilim başlığı ortaya çıktı.

Artık İran’a uçmuyoruz İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran devlet televizyonu IRIB’ye yaptığı açıklamada, Washington’ın yaptırımlarına katılarak İran havayolu şirketlerinin uçuşlarını durduran komşu ülkeleri hedef aldı. Rızai, “Eğer uçuşlarımızı yasaklar ve Amerika ile iş birliğine girerseniz sizin havalimanlarınızda da uçuş olmaz. Amerika’nın yanında durursanız biz de seyirci kalmayız” ifadelerini kullandı. Reuters, Rızai’nin sözlerini komşu ülkelerin havalimanlarının işleyişini hedef alan doğrudan bir uyarı olarak aktardı. Haber Merkezi

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