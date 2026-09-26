Soykırımcıya görülmemiş protesto

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda kürsüye çıktığında çok sayıda ülke heyeti salonu terk ederken, New York sokaklarında da binlerce kişi Gazze’deki soykırım ve işgal politikalarını protesto etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için geldiği New York’ta binlerce kişi tarafından Gazze’deki soykırım, Filistin topraklarındaki işgal uygulamaları ve zorunlu sürgün politikaları sebebiyle protesto edildi. Binlerce gösterici, Filistin bayrakları, Gazze’deki soykırım ve İsrail’in işgal politikalarına karşı pankartlar, Netanyahu’yu “savaş suçlusu” olarak niteleyen dövizlerle New York Halk Kütüphanesi’nin önünde 42. Cadde’de toplandı. New York polisi, göstericilerin etrafında konuşlandı.

“Dünya devletleri İsrail’e yaptırım uygulayın”

Göstericiler, “Özgür Filistin”, “Netanyahu savaş suçlusu”, “New York’ta savaş suçlularını istemiyoruz”, “İsrail açlıkla Filistinlileri öldürüyor”, “Biz bir soykırım görüyoruz”, “Dünya devletleri İsrail’e yaptırım uygulayın” yazılı pankartlarla “Özgür Filistin” sloganları eşliğinde cadde boyunca yürüdü. Yürüyüş sırasında İsrail bayrağı taşıyan bazı gruplarla Filistin destekçisi göstericiler zaman zaman karşı karşıya geldi. New York polisi, tarafları ayırmak için araya girdi.

Kürsüye çıkınca salon boşaldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’ndaki konuşması protesto edildi. Netanyahu kürsüye çıktığında çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti. Salonda yuhalama sesleri yükselirken Netanyahu konuşmasını sürdürdü. Netanyahu, 7 Ekim 2023’ten bu yana BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalarda üçüncü kez protesto edildi. BM Genel Merkezi çevresinde de Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlendi.

Dışarıda da protestolar düzenlendi

Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında dışarıda toplanan büyük kalabalıklar tarafından protesto edildi.

Filistin destekçisi göstericiler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’nın yanı sıra bölge ülkelerine karşı da saldırgan politikasına devam eden Netanyahu’nun BM’de konuşma yapmasının “adil olmadığını” söyledi. Yüzlerce aktivistin bir araya geldiği kalabalık, hep bir ağızdan “Savaşa hayır, silahlanmaya hayır, Filistin’e özgürlük” ve “Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız” sloganları attı.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

BM Genel Merkezinden 4-5 blok uzakta yolu trafiğe kapatan göstericiler, bölgeye sevk edilen kalabalık bir polis gücü tarafından gözaltına alındı. Elleri arkadan kelepçelenen göstericiler, Gazze’yi destekleyen sloganlar atarken, gözaltına alınanların 2 polis otobüsüne doldurulduğu görüldü. ABD medyasında, Hollywood sanatçısı Susan Sarandon, New York Şehir Konseyi üyesi Chi Osse, NY-13 Kongre adayı Darializa Avila Chevalier, komedyen Caleb Hearon’ın yanı sıra ABD’li aktristler Hannah Einbinder ve Cynthia Nixon ile eski asker Chelsea Manning’in polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.