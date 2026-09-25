Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura’nın cenaze namazından sonra açıklama yaptı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura vefat etti - Uysal: Ömrü millete hizmetle geçti

Özfatura’nın ömrünü devlete, millete ve memlekete hizmet idealine adamış; siyaseti makam ve ikbal değil, emanet, sorumluluk ve ahlak meselesi olarak görmüş bir devlet ve siyaset adamı olduğunu belirten Uysal, “Maliye bürokrasisinden yerel yönetime uzanan hayatında kamu kaynaklarına ganimet değil, milletin emaneti olarak baktı. Belediyeciliği siyasî propaganda sahnesi değil; planlama, disiplin, hesap verebilirlik ve şehircilik meselesi olarak gördü” ifadelerini kullandı.

Özfatura’yı uğurlarken, siyasetin giderek unuttuğu bazı kavramları da hatırladıklarını, ifade eden Uysal, “Bunlar geçmişte kalmış kavramlar değil; Türkiye’nin bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu siyaset zemininin temel taşlarıdır. Demokrat siyasî geleneğin bize öğrettiği hakikat açıktır: Devlet millet içindir. Belediye şehir içindir. Siyaset ikbal için değil, hizmet içindir. Bunlar geçmişte kalmış kavramlar değil; Türkiye’nin bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu siyaset zemininin temel taşlarıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

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